Контрольне зняття показників лічильників електрики: чи можуть вписати зайві кіловати

Процедуру можна пройти повторно

Періодично контролери енергокомпаній можуть надходити, щоб провести контрольне показання лічильників світла. І хоч декому може здатися, що співробітники компанії завищують показники, проте це не відповідає дійсності.

Як пояснили в ДТЕК Дніпровські енергомережі, головним завданням такого зняття показників є звірити дані про те, що передав сам клієнт. Тобто енергокомпанії зацікавлені у тому, щоб ці дані були максимально точними.

"Завдання контролера якраз полягає у фіксації фактичних даних, щоб на їх основі можна було провести аналіз. Адже енергокомпанія сама зацікавлена у правильному нарахуванні обсягів спожитої електроенергії", — йдеться у повідомленні.

При цьому співробітники компанії мають додаток "Мобільний контролер", який використовують усі їхні фахівці. Після зняття показників лічильників співробітник компанії вносить інформацію в додаток. При цьому він не просто вносить дані, а робить фото лічильника для верифікації показників.

"Якщо ви все одно сумніваєтеся у даних, зафіксованих контролером, ви можете залишити заявку на повторне контрольне зняття. Потім разом із фахівцем слідкувати за процесом та перевірити дані, які він вніс до додатка", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що робити українцям, які передали неправильні показники лічильника газу.