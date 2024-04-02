Важливо не помилитися: як передати показання різних лічильників електроенергії

Варто знати, які цифри передавати, щоб не нарахувати собі зайвого

Показання лічильників електроенергії потрібно передати до 3 квітня. Зробити це потрібно коректно аби нарахування були вірними.

На сайті ДТЕК розмістили просту інструкцію, які саме цифри з лічильника потрібно передавати аби не передати зайвого. Залежно від типу лічильника вони відрізняються.

Дуже часто в квартирах українців зустрічаються індукційні лічильники. На їхньому табло може бути п'ять, шість або сім цифр. Остання або дві останні цифри відокремлені комою або кольором, також вони можуть відрізнятися за розміром.

Варіанти табло індукційного лічильника

Ці цифри не потрібно враховувати, коли передаєте показання лічильника — це десяті та соті частки кіловат/годин. Якщо у вашій моделі відокремлених цифр немає, то в такому разі потрібно записувати їх усі.

Що ж до багатозонних лічильників, то вони електронні. На них послідовно виводиться вся інформація — від кількості використаної електроенергії до часу роботи приладу тощо. Дані змінюють одні одного за кілька секунд.

Табло електронного лічильника

Якщо це багатозонний лічильник, то зони виводяться поступово. Для того, щоб передати показання такого лічильника потрібно дочекатися коли на табло з'явиться потрібна інформація та записати її аналогічним чином без урахування цифр після коми.

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином правильно передавати показання лічильників газу. Це робити потрібно навіть якщо показання не міняються.