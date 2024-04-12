Укр

В платежке за свет указана не та сумма? Это может быть связано с одной важной деталью

Автор
Анастасия Рыбенко Анастасия Рыбенко
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К передаче показателей нужно относиться серьезно Новость обновлена 12 апреля 2024, 18:07
К передаче показателей нужно относиться серьезно. Фото Коллаж "Телеграф"

Такие случаи не являются редкостью

Украинцы каждый месяц должны передавать показатели счетчика электроэнергии и платить за потребленный энергоресурс. Однако иногда суммы в платежке отличаются от расчетов.

Это указывает на несвоевременную передачу показаний по счетчику. В таком случае будут рассчитывать расходы исходя из предыдущих показателей, из-за чего сумма в платежке будет другой, объясняет пресс-служба компании YASNO.

"Если потребитель сообщает показания регулярно и вовремя, объем определяется всегда четко. А вот в отсутствие актуальных данных счетчика может быть существенная погрешность", — пишет пресс-служба компании.

В случае если потребитель не передает своевременно показания, то оператор системы распределения принимает во внимание прошлые показатели. Сумма в платежке формируется исходя из среднесуточного использования.

Это возможно и в случае, если потребители совсем не пользовались электроэнергией из-за отъезда. Они не передают показатели, потому оператор системы распределения учитывает среднесуточные показатели. Соответственно, в платежке будет совсем не та сумма.

"Чтобы всегда иметь корректный счет, нужно передавать показания за два дня до конца месяца и за три дня следующего", — напоминает YASNO.

Ранее "Телеграф" сообщал, могут ли вписать лишние киловатты при контрольном снятии показаний счетчика электроэнергии. Каждый потребитель должен знать об этом.

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#Электричество #Счетчик #Yasno