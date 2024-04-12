"Підвищення тарифів розглядається": експерт пояснив, чи допоможе це відновити енергосистему

Остаточне рішення наразі не ухвалене, ведуться розрахунки

Питання можливого підняття тарифів на електроенергію й досі не вирішено, проте, за словами голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, Міністерство енергетики таки дійсно його розглядає. Водночас експерт вважає, що такий крок навряд чи дозволить відновити пошкоджені об'єкти енергосистеми.

Про це Олег Попенко сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE. За його словами, на відновлення енергосистеми потрібно багато коштів і підняття тарифів не покриє витрати.

"Міненерго розглядає питання підняття тарифів на електроенергію. Вони зараз роблять розрахунки", — сказав Попенко.

Експерт наголосив, що таке підняття цін на електроенергію не допоможе швидше відновити енергетичну інфраструктуру. По-перше, на його думку, у світовій практиці відсутній подібний досвід. По-друге, на це потрібно в десятки разів більше коштів, самих лише податків не вистачить.

"Я вважаю, що піднімати зараз тарифи під лозунгом відновлення енергетичної інфраструктури — це посміятись над людьми", — сказав Попенко.

Раніше "Телеграф" писав, що дія тарифу на газ спливає у квітні. Відомо, скільки українці платитимуть у травні.