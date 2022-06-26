З Днем молоді 2026! Яскраві привітання у листівках і картинках

Не забудьте привітати молодь у це сонячне свято

З 2022 року в Україні День молоді відзначається вже не у звичну дату — останній тиждень червня, як це було раніше, — а в оновлений день календаря: 12 серпня, коли проводять Міжнародний день молоді в усьому світі. Така зміна закріпила нову традицію святкування та надала даті окремого символічного змісту.

Цього дня прийнято вітати не лише тих, хто офіційно належить до молоді за віком. Свято давно стало ширшим і неформальним: його відзначають і люди старшого покоління, які відчувають себе молодими душею і з усмішкою приєднуються до вітань, обмінюючись теплими словами та жартівливими побажаннями.

"Телеграф" підготував добірку листівок та вітальних картинок з побажаннями мирного неба до Дня молоді 2026. Ці матеріали допоможуть легко та красиво привітати друзів, рідних та знайомих у соціальних мережах та месенджерах, зробивши свято яскравішим та душевнішим.

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