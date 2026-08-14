Не сміття, а скарб. 5 ідей, заради яких ви ніколи не будете викидати палички від морозива

За допомогою паличок можна створити красиві та корисні речі

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Палички від морозива можуть стати основою для цікавих та оригінальних речей. Їх роблять з натуральної деревини — найчастіше з берези, і вони є готовим матеріалом для творчості.

"Телеграф" підкаже п'ять простих та практичних ідей для повторного використання паличок. Їх треба промити від залишків морозива та висушити. Назбиравши достатню кількість паличок можна починати творити.

Кашпо для вазона чи стаканчик для олівців. Обрану ємність (невеликий горщик для квітів, або пластиковий стаканчик) потрібно вертикально обклеїти паличками по колу. Вийде стильний вазончик або органайзер для робочого столу. За бажання палички можна пофарбувати.

Маркери для вазонів та розсади. Щоб не загубитися у розсаді та рослинах, треба просто написати водостійким маркером їхню назву на паличках. Встроміть палички ґрунт біля рослини — це допоможе легко розуміти, де що росте.

Підставки під чашки. В ряд наклейте 8–10 паличок на дві поперечні палички по краях, ще одну закріпить посередині. У вас вийде стильна екопідставка під гарячі чашки з кавою чи чаєм.

Підставки під чашки з паличок. Фото: samotuzhky.com

Оригінальні закладки для книжок. Просто візьміть паличку та творіть — розфарбуйте її акриловими фарбами. Нанесіть улюблені візерунки, до верхнього краю можна прикріпити кольорову китицю. Паличка перетвориться на зручну та оригінальну закладку.

Закладки для книг з паличок для морозива. Фото: samotuzhky.com

Рамки для маленьких фото. Якщо склеїти чотири палички квадратом або прямокутником, перехрещуючи кути, вийде стильна рамка для невеликих фото. Зі зворотного боку за допомогою скотчу або клею кріпиться фото. До верхньої частини можна приклеїти мотузку для підвішування або магніт, щоб почепити рамку на холодильник.

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