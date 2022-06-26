С Днем молодежи 2026! Яркие поздравления в открытках и картинках

Не забудьте поздравить молодежь в этот солнечный праздник

С 2022 года в Украине День молодежи отмечается уже не в привычную дату — последнюю неделю июня, как это было ранее, — а в обновленный день календаря: 12 августа, когда проводят Международный день молодежи во всем мире. Такое изменение закрепило новую традицию празднования и придало дате отдельный символический смысл.

В этот день принято поздравлять не только тех, кто официально относится к молодежи по возрасту. Праздник давно стал более широким и неформальным: его отмечают и люди старшего поколения, которые ощущают себя молодыми душой и с улыбкой присоединяются к поздравлениям, обмениваясь теплыми словами и шутливыми пожеланиями.

"Телеграф" подготовил подборку открыток и поздравленных картинок с пожеланиями мирного неба ко Дню молодежи 2026. Эти материалы помогут легко и красиво поздравить друзей, родных и знакомых в социальных сетях и мессенджерах, сделав праздник более ярким и душевным.

Ранее мы сообщали, когда в 2026 году отмечается День медика. Также "Телеграф" писал, на какой день выпадает праздник Независимости Украины 2026.