"Мотузка є, мила не буде": на російському ТБ жорстко підкололи Сєдокову через смерть ексчоловіка (відео)

Самогубство баскетболіста переслідує співачку

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Уродженка Києва Анна Сєдокова, яка вважає за краще мовчати про кровопролитну війну в Україні, продовжує з’являтися у російських розважальних шоу. Цього разу артистка стала учасницею проєкту "Майстер гри", де під час одного із завдань ведучий зробив їй натяк, пов’язаний із трагічною загибеллю її колишнього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми.

У рамках шоу Сєдоковій потрібно було виконати нове завдання. Однак, пояснюючи правила, ведучий несподівано вимовив фразу, яка прозвучала як нагадування про самогубство спортсмена: "Перед вами мотузка та пов’язки. Мила не буде". Після цих слів деякі учасники почали сміятися.

Нагадаємо, що Сєдокова та Яніс Тімма були одружені з 2020 року, проте згодом їхні стосунки завершилися розлученням. У грудні 2024 року баскетболіста знайшли мертвим у Москві. За даними російських правоохоронців, причиною смерті стало самогубство — спортсмен повісився.

Анна Седокова та Яніс Тімма

Влітку 2026 року співачка заявила, що спільне життя зі спортсменом було нестерпним і небезпечним. За її словами, Яніс бив її при дітях. На похорон колишнього чоловіка, який відбувся у Ризі (Латвія), Сєдокова не приїхала.

Раніше повідомлялося, що вже двоє з трьох колишніх чоловіків Анни залишили цей світ. Так, у серпні 2014 року не стало Валентина Белькевича, відомого футболіста київського "Динамо". Ми писали, як виглядає могила Белькевича зараз.