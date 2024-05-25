Короткі поздоровлення з днем народження в прозі: найкращі побажання від щирого серця

Для привітання іменинника не потрібно багато слів

Коли хтось із близьких і дорогих людей стає на рік старшим, хочеться зробити все можливе, щоб зробити його свято незабутнім. І цього дня не обійтись без теплих побажань.

Щоб висловити всі свої найкращі почуття щодо іменинника, не обов’язково вивчати великі вірші, підійде й коротке вітання з днем народження у прозі. Головне — щоб усі побажання були щирими.

Якщо ви шукаєте кілька слів, щоб висловити свою любов, подяку чи захоплення, наша коротка проза з днем народження допоможе цьому. Виберіть відповідне побажання у добірці "Телеграфа" та надішліть імениннику будь-яким зручним способом.

Короткі привітання з днем народження у прозі

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З Днем народження! 🎉 Нехай твоє життя завжди буде сповнене щастя та добробуту. Бажаю виконання всіх бажань та удачі у всіх починаннях. Кохання та веселощів — побільше, а смутку та труднощів — поменше 😊

Щиро вітаю із днем народження! 🎂 Здоров’я, удачі та добробуту! Нехай життя буде яскравим і щасливим! Бажаю досягнення всіх поставлених цілей. Нехай на життєвому шляху тебе супроводжують надійні друзі та щирі люди 🌟

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З днем народження! 🎈 Бажаю тобі всього найсвітлішого, доброго і прекрасного! 🌸Нехай на твоєму життєвому шляху будуть тільки справжні вірні друзі та люди, що люблять тебе. Нехай усі найпотаємніші мрії будуть виконані, а всі цілі — досягнуті.

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Вітаємо з днем народження! Бажаємо всього найкращого 🎁 🌈 Нехай виконуються всі заповітні мрії та бажання і тільки найкраще чекає попереду.

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З днем народження! 🎊 Бажаю міцного здоров’я, успіхів у житті та роботі, виконання найзаповітніших мрій! 🌻Нехай кожен день приносить багато радості, добра і любові, а всі негаразди та негоди проходять стороною🎂.

З днем народження у прозі коротко

З Днем народження! 🎂 Нехай кожен день буде наповнений радістю, усмішками та приємними сюрпризами🌟. Бажаю, щоб твоє життя було яскравим і насиченим, а друзі завжди були поруч.

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Вітаю з днем народження! 🌻 Нехай щастя буде твоїм постійним супутником, а успіхи – вірними друзями.🎉😊

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З днем народження! 🎈 Нехай кожен день приносить нові можливості та приємні сюрпризи.

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Вітаємо з днем народження! 🎁 Нехай твоє життя буде барвистим🌈, яскравим, дивовижним та сповненим радості!

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З днем народження! 🎊 Бажаю, щоб твоє життя було наповнене щастям, здоров’ям та любов’ю. Нехай кожен день приносить лише гарні новини та приємні сюрпризи.

Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок, які допоможуть висловити подяку за вітання.