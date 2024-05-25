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Короткі поздоровлення з днем народження в прозі: найкращі побажання від щирого серця

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Автор
Коротка проза з днем народження
Коротка проза з днем народження. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Для привітання іменинника не потрібно багато слів

Коли хтось із близьких і дорогих людей стає на рік старшим, хочеться зробити все можливе, щоб зробити його свято незабутнім. І цього дня не обійтись без теплих побажань.

Щоб висловити всі свої найкращі почуття щодо іменинника, не обов’язково вивчати великі вірші, підійде й коротке вітання з днем народження у прозі. Головне — щоб усі побажання були щирими.

Якщо ви шукаєте кілька слів, щоб висловити свою любов, подяку чи захоплення, наша коротка проза з днем народження допоможе цьому. Виберіть відповідне побажання у добірці "Телеграфа" та надішліть імениннику будь-яким зручним способом.

Короткі привітання з днем народження у прозі

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З Днем народження! 🎉 Нехай твоє життя завжди буде сповнене щастя та добробуту. Бажаю виконання всіх бажань та удачі у всіх починаннях. Кохання та веселощів — побільше, а смутку та труднощів — поменше 😊

Щиро вітаю із днем народження! 🎂 Здоров’я, удачі та добробуту! Нехай життя буде яскравим і щасливим! Бажаю досягнення всіх поставлених цілей. Нехай на життєвому шляху тебе супроводжують надійні друзі та щирі люди 🌟

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З днем народження! 🎈 Бажаю тобі всього найсвітлішого, доброго і прекрасного! 🌸Нехай на твоєму життєвому шляху будуть тільки справжні вірні друзі та люди, що люблять тебе. Нехай усі найпотаємніші мрії будуть виконані, а всі цілі — досягнуті.

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Вітаємо з днем народження! Бажаємо всього найкращого 🎁 🌈 Нехай виконуються всі заповітні мрії та бажання і тільки найкраще чекає попереду.

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З днем народження! 🎊 Бажаю міцного здоров’я, успіхів у житті та роботі, виконання найзаповітніших мрій! 🌻Нехай кожен день приносить багато радості, добра і любові, а всі негаразди та негоди проходять стороною🎂.

З днем народження у прозі коротко

З Днем народження! 🎂 Нехай кожен день буде наповнений радістю, усмішками та приємними сюрпризами🌟. Бажаю, щоб твоє життя було яскравим і насиченим, а друзі завжди були поруч.

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Вітаю з днем народження! 🌻 Нехай щастя буде твоїм постійним супутником, а успіхи – вірними друзями.🎉😊

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З днем народження! 🎈 Нехай кожен день приносить нові можливості та приємні сюрпризи.

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Вітаємо з днем народження! 🎁 Нехай твоє життя буде барвистим🌈, яскравим, дивовижним та сповненим радості!

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З днем народження! 🎊 Бажаю, щоб твоє життя було наповнене щастям, здоров’ям та любов’ю. Нехай кожен день приносить лише гарні новини та приємні сюрпризи.

Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок, які допоможуть висловити подяку за вітання.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження