Короткі поздоровлення з днем народження: прикольні побажання порадують близьких

Короткі прикольні привітання вирізняться з-поміж інших і запам’ятаються надовго

Деякі люди вважають день народження серйозним і формальним святом. Але є й ті, хто вважають це свято створеним для веселощів. Так що безтурботний жарт та дотепний гумор – чудовий спосіб підняти настрій іменинниці чи імениннику. Хай то буде день народження члена сім’ї, або близького друга, дайте йому привід щиро посміятися.

Окрім подарунків, короткі прикольні привітання з днем народження допоможуть по-справжньому порадувати близьку людину та підняти настрій. А ще таке повідомлення точно виділятиметься серед традиційних побажань та запам’ятається надовго.

"Телеграф" зібрав короткі жартівливі привітання з днем народження, які можна відправити близькій людині в соцмережах, використати для підпису листівки, або вимовити під час особистої зустрічі.

Прикольні короткі вітання з днем народження

Статистика показує, що найдовше живуть ті, у кого найбільше днів народження. 🌟З днем ​​народження!

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З днем народження! 🎂🎉 Нехай збудуться всі твої бажання, крім незаконних!

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Бажаю у твій день народження більше таких проблем: як витратити мільйон, на якому морі грітися взимку, який кабріолет вибрати — червоний чи білий!🚗💰

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Бажаю успіху, 💰 великого достатку, щоб клеїлися гроші до рук... та й до п’ят! А головне — у житті більше друзів та безліч сонячних, радісних днів! 🎂🎉

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Не бажатиму нічого хорошого, тільки кращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, повного кохання, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найприємніших емоцій. Нехай усе твоє життя буде суцільним святом! 🎂З днем народження!

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Вітаю з днем старіння… Ой, себто з днем народження. Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай зуби не болять від смачного торта, і щоб всі свічки на ньому з першої спроби в тебе вийшло задути🎂🌟.

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З Днем народження! 🌟Не чекай чудес, чуди самостійно: і сьогодні, і завтра, і завжди!

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Вітаю з днем варення і хочу від душі побажати, щоб завжди були повні штани радості, повні кишені зелені, повний холодильник делікатесів, повний будинок щастя!

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З днем народження! 🎂🎉🥳 Бажаю, щоб ноги не запліталися, щоб попа сиділа на м’якому, щоб на вуха не падала локшина, щоб око не сіпалося, щоб руки не тремтіли, щоб душа була в раю, а серце любило до запаморочення!

Короткі смішні побажання на день народження

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Бажаю, щоб зморшки боялися селитися на твоєму обличчі, щоб суглоби не рипіли, кістки не хрумтіли, а зуби були міцними, наче граніт. Нехай старість не поспішає до тебе в гості.

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Нехай у тебе завжди будуть вагон грошей 💰, 🌊 океан щастя та тонни здоров’я! З днем народження!

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Зморшки на обличчі нехай з’являються у заздрісників, склероз нехай буде у ворогів, а в тебе лише грошенята в кишені та здоров’я міцне!

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У твій день народження хочеться побажати особливо скромного життя. Їздити на машині без даху, пити старе вино і їсти сир із пліснявою. Щоб не вибирати між двома катерами, а купувати яхту!

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Вітаю з днем народження! Бажаю тобі найтеплішого моря кожного літа, щедрого начальника, відданих друзів, взаємного кохання і не знати про похмілля!

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Вітаю з днем народження і бажаю запалювати на морях, відпочивати на островах, колесити країнами мрії. А також хочу побажати на столі делікатесів, а в твоїх руках — великих грошей і можливостей, ну і звичайно ж, щастя і такого життя, щоб, як сир в маслі!

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З днем народження! 🎁🎂 Нехай буде міцним здоров’я і не болить вранці голова. Якщо сльози, то від щастя, якщо потопати, то у коханні та радісних емоціях. Щоб життя було солодким, здоров’я міцним, гроші лилися рікою, і щоб завжди хотілося додому. Зі святом!

Раніше "Телеграф" ділився добіркою прикольних привітань із ювілеєм. Ці побажання не дадуть засумувати ювіляру.