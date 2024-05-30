Рус

Короткі поздоровлення з днем народження: прикольні побажання порадують близьких

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Підніміть настрій імениннику чи іменинниці
Підніміть настрій імениннику чи іменинниці. Фото Telegraf

Короткі прикольні привітання вирізняться з-поміж інших і запам’ятаються надовго

Деякі люди вважають день народження серйозним і формальним святом. Але є й ті, хто вважають це свято створеним для веселощів. Так що безтурботний жарт та дотепний гумор – чудовий спосіб підняти настрій іменинниці чи імениннику. Хай то буде день народження члена сім’ї, або близького друга, дайте йому привід щиро посміятися.

Окрім подарунків, короткі прикольні привітання з днем народження допоможуть по-справжньому порадувати близьку людину та підняти настрій. А ще таке повідомлення точно виділятиметься серед традиційних побажань та запам’ятається надовго.

"Телеграф" зібрав короткі жартівливі привітання з днем народження, які можна відправити близькій людині в соцмережах, використати для підпису листівки, або вимовити під час особистої зустрічі.

Прикольні короткі вітання з днем народження

Статистика показує, що найдовше живуть ті, у кого найбільше днів народження. 🌟З днем ​​народження!

***

З днем народження! 🎂🎉 Нехай збудуться всі твої бажання, крім незаконних!

***

Бажаю у твій день народження більше таких проблем: як витратити мільйон, на якому морі грітися взимку, який кабріолет вибрати — червоний чи білий!🚗💰

***

Бажаю успіху, 💰 великого достатку, щоб клеїлися гроші до рук... та й до п’ят! А головне — у житті більше друзів та безліч сонячних, радісних днів! 🎂🎉

***

Не бажатиму нічого хорошого, тільки кращого: успіхів у справах, здоров’я в сім’ї, серця, повного кохання, очей, що світяться від щастя, нових відкриттів, найприємніших емоцій. Нехай усе твоє життя буде суцільним святом! 🎂З днем народження!

***

Вітаю з днем старіння… Ой, себто з днем народження. Нехай кістки не ломить, нехай пісок не сиплеться з тебе, нехай зуби не болять від смачного торта, і щоб всі свічки на ньому з першої спроби в тебе вийшло задути🎂🌟.

***

З Днем народження! 🌟Не чекай чудес, чуди самостійно: і сьогодні, і завтра, і завжди!

***

Вітаю з днем варення і хочу від душі побажати, щоб завжди були повні штани радості, повні кишені зелені, повний холодильник делікатесів, повний будинок щастя!

***

З днем народження! 🎂🎉🥳 Бажаю, щоб ноги не запліталися, щоб попа сиділа на м’якому, щоб на вуха не падала локшина, щоб око не сіпалося, щоб руки не тремтіли, щоб душа була в раю, а серце любило до запаморочення!

Короткі смішні побажання на день народження

***

Бажаю, щоб зморшки боялися селитися на твоєму обличчі, щоб суглоби не рипіли, кістки не хрумтіли, а зуби були міцними, наче граніт. Нехай старість не поспішає до тебе в гості.

***

Нехай у тебе завжди будуть вагон грошей 💰, 🌊 океан щастя та тонни здоров’я! З днем народження!

***

Зморшки на обличчі нехай з’являються у заздрісників, склероз нехай буде у ворогів, а в тебе лише грошенята в кишені та здоров’я міцне!

***

У твій день народження хочеться побажати особливо скромного життя. Їздити на машині без даху, пити старе вино і їсти сир із пліснявою. Щоб не вибирати між двома катерами, а купувати яхту!

***

Вітаю з днем народження! Бажаю тобі найтеплішого моря кожного літа, щедрого начальника, відданих друзів, взаємного кохання і не знати про похмілля!

***

Вітаю з днем народження і бажаю запалювати на морях, відпочивати на островах, колесити країнами мрії. А також хочу побажати на столі делікатесів, а в твоїх руках — великих грошей і можливостей, ну і звичайно ж, щастя і такого життя, щоб, як сир в маслі!

***

З днем народження! 🎁🎂 Нехай буде міцним здоров’я і не болить вранці голова. Якщо сльози, то від щастя, якщо потопати, то у коханні та радісних емоціях. Щоб життя було солодким, здоров’я міцним, гроші лилися рікою, і щоб завжди хотілося додому. Зі святом!

Раніше "Телеграф" ділився добіркою прикольних привітань із ювілеєм. Ці побажання не дадуть засумувати ювіляру.

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження