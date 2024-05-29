Прикольні привітання з ювілеєм: здивуйте та порадуйте близьку людину

Гуморне привітання з ювілеєм подарує посмішки та радість

Ювілей — особливе свято для кожної людини, яке може викликати різні емоції. Для когось це однозначно радісна подія. У когось ювілей викликає смуток та тривогу, бо нагадує про час, який минув.

Відвернути від важких думок і підняти настрій винуватцеві урочистості допоможуть жартівливі привітання на ювілей. Гуморні побажання змусять усміхнутися і забути про всі негаразди хоча б на якийсь час.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" склав добірку веселих вітань з ювілеєм, які змусять адресата забути про поганий настрій.

Прикольні вітання на ювілей у прозі

З ювілеєм! Нехай кожен прожитий рік збільшує у 100 разів дохід! Нехай повік не вичерпається ваше джерело кохання, здоров’я та щастя! Будьте мудрі, як Далай-Лама, багаті, як арабські шейхи, і гарні, як римські боги!

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Не треба думати про вік — це лише цифра! Нехай вона сьогодні стала круглою, але ж планета у нас теж кругла. А це означає, що потрібно відвідати якнайбільше гарних місць, отримати масу позитивних емоцій. І до наступної дати надати звіт!

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Сьогодні ти цариця цього дня. Сьогодні ти сліпуча, весела і промениста. Твій ювілей не міг не залучити безліч друзів та близьких, адже ти гідна цього. Нехай цей день залишиться у твоїй пам’яті, нехай усі прекрасні слова на твою адресу будуть наповнені чарівною енергетикою щастя та кохання. З ювілеєм, мила, ніжна, щира і найгідніша.

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Як би не хотілося нам залишатися завжди молодими та здоровими, але таблетку молодості ще не винайшли, і нам нічого іншого не залишається, як старіти красиво та гідно. Сьогодні твій ювілей, і ти створюєш враження людини, у якої все йде за багаторічним планом. Нехай у цьому плані буде ще багато пунктів. Нехай твій курс буде спрямований на здоров’я, довголіття та радість від кожного нового дня. З ювілеєм!

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З ювілеєм! Нехай твоє життя сяє діамантами, щодня переливається алмазами, кожна хвилина дарує диво та чудеса. Краси, процвітання та райдужних емоцій бажаю тобі.

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Вітаємо тебе із черговим ювілеєм! Вік, звичайно, бере своє, але ти не впадай у відчай, намагайся цифри перетворювати на досвід. Це все жарти, ми бажаємо тобі завжди залишатися у чудовій формі та почуватись на стільки років, на скільки цього бажає душа!

Смішні привітання на ювілей у віршах

З ювілеєм щиро вітаю

І здоров`я міцного бажаю!

Хай мрії усі здійсняться

І сни хороші лиш сняться.

Щастя також бажаю і віри

Хай цей світ обіймає без міри,

Сил, терпіння, удачі і сміху.

Кожен день хай приносить втіху.

***

Лови від мене привітання.

Нехай здійсняються бажання,

Хай настрій твій веселим буде,

А грошенят нехай прибуде!

У день народження ти свій

Живи, радій і, звісно, мрій!

Нехай усе, що ти бажаєш,

Що особливим ти вважаєш,

Лише за помахом руки

Здійсниться вмить, і всі роки

Нехай приносять тобі радість.

Живи щасливо — всім на заздрість!

***

У ювілей прийміть вітання

Та за списком побажання:

Щоб хотілось і моглося,

Щоб задумане збулося,

Щоб грошей було багато,

Щоб любові − повна хата,

Щоб колеги поважали,

А начальство цінувало.

Якщо сказаного мало,

То доточим, за чим стало?

Хай здійсняться усі мрії

Й заплановані події,

Хай життя навкруг вирує

Й довголіття Вам дарує!

***

З чудовим святом я вітаю!

Життя люксового бажаю:

Ікри червоної, хамону,

Відпочивати за кордоном,

"Роллс-ройсів", "Тесел" і айфонів,

Доходів нескінчених море,

Здоров`я, радості та сміху —

Усього, що приносить втіху.

***

Бажаю, щоб в паспорті стерлася дата,

Як тісто на дріжджах, зростала зарплата,

Машина — літала, дружина — любила,

Хай буде з тобою удача і сила!

Курортних тобі вихідних на Маямі,

Будь завжди "красава", як кажуть в рекламі,

Хай друзі у тебе будуть першокласні.

З ювілеєм! Що тут неясно!

***

Щоб горілочка холодна

Й сальце на столі.

Не підводить хай здоров`я

В ліжку й на коні.

Гаманець щоб просто репнув

Від крупних купюр.

А якщо вбиратись вранці,

То лиш от-кутюр.

Раніше "Телеграф" ділився добіркою прикольних привітань із днем народження для кума. Веселі вітання не залишать іменинника байдужим.