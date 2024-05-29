Прикольні привітання з ювілеєм: здивуйте та порадуйте близьку людину
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Гуморне привітання з ювілеєм подарує посмішки та радість
Ювілей — особливе свято для кожної людини, яке може викликати різні емоції. Для когось це однозначно радісна подія. У когось ювілей викликає смуток та тривогу, бо нагадує про час, який минув.
Відвернути від важких думок і підняти настрій винуватцеві урочистості допоможуть жартівливі привітання на ювілей. Гуморні побажання змусять усміхнутися і забути про всі негаразди хоча б на якийсь час.
Спеціально для своїх читачів "Телеграф" склав добірку веселих вітань з ювілеєм, які змусять адресата забути про поганий настрій.
Прикольні вітання на ювілей у прозі
З ювілеєм! Нехай кожен прожитий рік збільшує у 100 разів дохід! Нехай повік не вичерпається ваше джерело кохання, здоров’я та щастя! Будьте мудрі, як Далай-Лама, багаті, як арабські шейхи, і гарні, як римські боги!
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Не треба думати про вік — це лише цифра! Нехай вона сьогодні стала круглою, але ж планета у нас теж кругла. А це означає, що потрібно відвідати якнайбільше гарних місць, отримати масу позитивних емоцій. І до наступної дати надати звіт!
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Сьогодні ти цариця цього дня. Сьогодні ти сліпуча, весела і промениста. Твій ювілей не міг не залучити безліч друзів та близьких, адже ти гідна цього. Нехай цей день залишиться у твоїй пам’яті, нехай усі прекрасні слова на твою адресу будуть наповнені чарівною енергетикою щастя та кохання. З ювілеєм, мила, ніжна, щира і найгідніша.
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Як би не хотілося нам залишатися завжди молодими та здоровими, але таблетку молодості ще не винайшли, і нам нічого іншого не залишається, як старіти красиво та гідно. Сьогодні твій ювілей, і ти створюєш враження людини, у якої все йде за багаторічним планом. Нехай у цьому плані буде ще багато пунктів. Нехай твій курс буде спрямований на здоров’я, довголіття та радість від кожного нового дня. З ювілеєм!
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З ювілеєм! Нехай твоє життя сяє діамантами, щодня переливається алмазами, кожна хвилина дарує диво та чудеса. Краси, процвітання та райдужних емоцій бажаю тобі.
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Вітаємо тебе із черговим ювілеєм! Вік, звичайно, бере своє, але ти не впадай у відчай, намагайся цифри перетворювати на досвід. Це все жарти, ми бажаємо тобі завжди залишатися у чудовій формі та почуватись на стільки років, на скільки цього бажає душа!
Смішні привітання на ювілей у віршах
З ювілеєм щиро вітаю
І здоров`я міцного бажаю!
Хай мрії усі здійсняться
І сни хороші лиш сняться.
Щастя також бажаю і віри
Хай цей світ обіймає без міри,
Сил, терпіння, удачі і сміху.
Кожен день хай приносить втіху.
***
Лови від мене привітання.
Нехай здійсняються бажання,
Хай настрій твій веселим буде,
А грошенят нехай прибуде!
У день народження ти свій
Живи, радій і, звісно, мрій!
Нехай усе, що ти бажаєш,
Що особливим ти вважаєш,
Лише за помахом руки
Здійсниться вмить, і всі роки
Нехай приносять тобі радість.
Живи щасливо — всім на заздрість!
***
У ювілей прийміть вітання
Та за списком побажання:
Щоб хотілось і моглося,
Щоб задумане збулося,
Щоб грошей було багато,
Щоб любові − повна хата,
Щоб колеги поважали,
А начальство цінувало.
Якщо сказаного мало,
То доточим, за чим стало?
Хай здійсняться усі мрії
Й заплановані події,
Хай життя навкруг вирує
Й довголіття Вам дарує!
***
З чудовим святом я вітаю!
Життя люксового бажаю:
Ікри червоної, хамону,
Відпочивати за кордоном,
"Роллс-ройсів", "Тесел" і айфонів,
Доходів нескінчених море,
Здоров`я, радості та сміху —
Усього, що приносить втіху.
***
Бажаю, щоб в паспорті стерлася дата,
Як тісто на дріжджах, зростала зарплата,
Машина — літала, дружина — любила,
Хай буде з тобою удача і сила!
Курортних тобі вихідних на Маямі,
Будь завжди "красава", як кажуть в рекламі,
Хай друзі у тебе будуть першокласні.
З ювілеєм! Що тут неясно!
***
Щоб горілочка холодна
Й сальце на столі.
Не підводить хай здоров`я
В ліжку й на коні.
Гаманець щоб просто репнув
Від крупних купюр.
А якщо вбиратись вранці,
То лиш от-кутюр.
Раніше "Телеграф" ділився добіркою прикольних привітань із днем народження для кума. Веселі вітання не залишать іменинника байдужим.