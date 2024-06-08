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Прикольні листівки з днем народження: особливі вітання для рідних та близьких

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Смішна картинка з днем народження
Смішна картинка з днем народження. Фото Telegraf

Веселі листівки з днем народження подарують радість іменинникам

Дні народження повинні бути повні сміху та веселощів. Найпростіший спосіб викликати такі емоції — подарувати винуватцю теж прикольні листівки на день народження. Коли іменинник побачить смішну картинку, він не зможе стримати посмішки та позитивних емоцій. Його особисте свято однозначно стане яскравішим і особливішим.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" зібрав добірку поздоровлень, які допоможуть підняти настрій іменинникам. У ній ви знайдете смішні листівки з днем народження для чоловіків та жінок, друзів та родичів будь-якого віку. Виберіть відповідну картинку, збережіть та відправте людині, яку хочете привітати.

Смішні листівки на день народження

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Раніше "Телеграф" ділився добіркою поздоровлень із днем народження для родичів. Теплі побажання допоможуть передати всі найкращі почуття.

Теги:
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