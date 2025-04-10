Сірий кардинал Білого дому: хто насправді порадив Трампу підняти мита до рекордних позначок

На відміну від багатьох економістів, він не вважає тарифи шкідливими

Хто такий Стівен Міран і чому його ім'я варто знати? Цей економіст із Гарварду зараз керує торгівельною політикою США та стоїть за рішенням підняти мита на китайські товари до 125%.

Міран вважає, що тарифи — це ефективний спосіб захистити американську економіку і що їх можна використовувати, як важіль тиску в переговорах з іншими країнами. Про вплив цього радника на рішення Трампа пише Hindustan Times.

Стівен Міран став головою Ради економічних консультантів при президенті США в грудні 2024 року. З того часу він активно захищає тарифну політику Трампа, попри занепокоєння світових ринків.

За словами видання, 7 квітня, коли президент оголосив про підвищення мит на китайські товари до 104%, Міран публічно підтримав це рішення. "Президент обіцяв відбудувати нашу зруйновану промислову базу та захищати американських робітників", — заявив він. Пізніше мита на товари з Китаю зросли ще більше — до 125%.

До роботи в адміністрації Трампа Міран працював у великій інвестиційній компанії Hudson Bay Capital. Саме тоді, у листопаді 2024 року, він написав довгий посібник про те, як США мають змінити світову торгівлю на свою користь. У цьому документі він пояснив, як використовувати високі мита для отримання вигідних умов від інших країн.

Міран отримав освіту в Бостонському університеті, а потім захистив докторську дисертацію в Гарварді. Його вчителем був Мартін Фельдштейн — відомий економіст, який працював у команді президента Рейгана у 1980-х роках.

На відміну від багатьох економістів, Міран не вважає тарифи шкідливими. "Більшість економістів помиляються щодо тарифів. Вони не просто приносять гроші до бюджету, а й допомагають боротися з нечесною торгівлею", — стверджує він.

За словами Мірана, тарифи допомагають боротися з такими проблемами, як маніпуляції з валютами та демпінг. Крім того, гроші від мит можна використати для зниження податків і підвищення конкурентоспроможності американських компаній на світовому ринку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп пояснив паузу в митах і розповів, що буде далі. Глава Білого дому вважає, що зможе укласти нові угоди з усіма країнами.