З 1 травня на багатьох українців чекають важливі зміни

У змінах є один нюанс

З 1 травня 2025 року в Україні стане обов’язковим додавання спирту до бензину. Таким чином, за новими правилами весь бензин, що випускається в обіг, повинен містити мінімум 5% біоетанолу або компонентів на його базі.

Аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн розповів "Телеграфу" деякі особливості нововведення у матеріалі: "Бовтанка", яку неможливо перевірити. В Україні з 1 травня у бензин додаватимуть спирт, що це означає для водіїв".

За його словами, така зміна запроваджується в Україні у зв’язку з підготовкою до вступу до ЄС.

"У Європі зараз деякі країни вже переходять на, якщо я не помиляюсь, на 20%. А зараз у них це 10%. І ми взяли на себе в рамках євроінтеграції зобов'язання імплементувати, зокрема, і такі вимоги до пального. І от з 1 травня вони у нас з'являються вже саме у вигляді вимог, а не побажань", — говорить Куюн.

Проте є й серйозний нюанс у цьому нововведенні – контроль. Аналітик каже, що в Україні немає контролю за фактичною, а не документальною якістю.

"В Україні вже давно немає навіть натяку на відновлення контролю. Все, що сьогодні є, це контроль суто документів. Тому я так розумію: трейдер просто буде або казати, що купив бензин з біоетанолом і вже імпортував таким, от, будь ласка, це зазначено в документах закордонного виробника. Або буде казати, мовляв, імпортував бензин без етанолу як сировину, купив етанол і отримав з цього етанольний бензин", — каже Куюн.

Біоетанол — що це

Біоетанол є зневодненим етиловим спиртом, який виробляється із зерна.

Зараз більша частина біоетанолу виробляється з кукурудзи (США) та цукрової тростини (Бразилія). Сировиною для виробництва біоетанолу також можуть бути різні с/г культури з великим вмістом крохмалю або цукру: маніок, картопля, цукрові буряки, батат, сорго, ячмінь і т.д. буд.

Зазвичай його використовують як біопаливо або паливну добавку. Біоетанол є найбільшим за обсягом виробництва та споживання цільовим видом етилового спирту і ці обсяги зростають рік у рік.

Кисень, що міститься в етанолі, дозволяє більш повно спалювати вуглеводні палива. 10% вміст етанолу в бензині дозволяє скоротити вихлопи аерозольних частинок до 50%, викиди ЗІ – на 30%.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що експерт паливного ринку Леонід Косянчук пояснив, що не так із законопроєктом про біоетанол.