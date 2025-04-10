Чоловік відмовився від "бойової" повістки в ТЦК: чим це закінчилося

Обвинувачений стверджував, що йому погрожували в ТЦК

За відмову від "бойової" повістки судили чоловіка у Харкові. Військовозобов'язаного визнали винним у пред'явленому обвинуваченні за статтею 366 КК України.

Про це стало відомо з вироку Ленінського районного суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік 1 серпня 2023 року прибув до ТЦК та СП за викликом.

Йому було видано направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією (ВЛК). Військовозобов'язаного визнали придатним до військової служби.

Після цього, обвинувачений відмовився від отримання повістки на відправку до військової частини.

У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він стверджував, що його забрали до ТЦК, не надали можливості скористатися послугами адвоката, а працівники ТЦК погрожували йому.

Показання обвинуваченого

Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши покази свідків, призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадуємо, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.

Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кіровоградській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через догляд за хворою дитиною. Обвинувачений стверджував, що син має вади розвитку та потребує постійного медичного нагляду.