Чоловік відмовився від "бойової" повістки в ТЦК: чим це закінчилося
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Обвинувачений стверджував, що йому погрожували в ТЦК
За відмову від "бойової" повістки судили чоловіка у Харкові. Військовозобов'язаного визнали винним у пред'явленому обвинуваченні за статтею 366 КК України.
Про це стало відомо з вироку Ленінського районного суду. Згідно з матеріалами справи, чоловік 1 серпня 2023 року прибув до ТЦК та СП за викликом.
Йому було видано направлення на медичний огляд військово-лікарською комісією (ВЛК). Військовозобов'язаного визнали придатним до військової служби.
Після цього, обвинувачений відмовився від отримання повістки на відправку до військової частини.
У судовому засіданні чоловік свою вину не визнав. Він стверджував, що його забрали до ТЦК, не надали можливості скористатися послугами адвоката, а працівники ТЦК погрожували йому.
Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши покази свідків, призначив обвинуваченому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.
Нагадуємо, що на Дніпропетровщині судили чоловіка, який отримав повістку, підписав її та не з’явився у призначений час до ТЦК та СП.
Чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Однак наступного дня, замість прибуття на відправку до військової частини, він проігнорував повістку без поважних причин. Суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації.
Раніше "Телеграф" писав, що у Кіровоградській області судили чоловіка, який не з'явився до ТЦК через догляд за хворою дитиною. Обвинувачений стверджував, що син має вади розвитку та потребує постійного медичного нагляду.