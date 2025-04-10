Це ваш шанс заробити влітку на курорті: на Одещині є вакансія з гарною оплатою

Всього два обов'язки

Курортний сезон незабаром розпочнеться в Одесі та області, тому тут можна буде заробити. У селі Приморське відкрита сезонна вакансія.

Відповідне оголошення з'явилось на сайті з пошуку роботи. Шукають кухаря в готельно-ресторанний комплекс. Заробітну плату обіцяють платити — 13 000 гривень.

Але щоб працювати на цій посаді треба мати досвід роботи від 5 років. А також знання технології приготування страв і вміння смачно готувати.

В обов'язки входитиме: приготування страв, складання сезонного меню.

Умови праці:

Сезонна робота.

Повна зайнятість.

Щоденний графік роботи.

Додамо, робота для пенсіонерів в Україні є на різні умови та зарплату. Наприклад, у Києві є вакансія няні у дитячу кімнату для роботи на вихідні.

Раніше "Телеграф" писав, що в Київській області шукають конюха для догляду за чотирма кіньми, готові взяти на роботу пенсіонера. Заробітна плата — 16 500 — 22 000 грн. А також розповідали про вакансію для студентів у відомій мережі супермаркетів, де готові платити близько 18 тисяч гривень.