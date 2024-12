Happy birthday чоловікові: гарні побажання англійською з перекладом

Дізнайтесь, як привітати чоловіка англійською

Дні народження — це ідеальна нагода висловити вдячність, повагу та теплі побажання особливим чоловікам у нашому житті. Незалежно від того, чи це батько, брат, друг чи колега, щире повідомлення може зробити їхній день особливим.

"Телеграф" зібрав гарні привітання до дня народження чоловіку, які точно сподобаються іменинникові та піднімуть йому настрій.

Вітання з днем ​​народження чоловіка англійською з перекладом

***

Wishing you a birthday filled with laughter, love, and everything you enjoy most. Happy birthday!

Бажаю тобі дня народження, сповненого сміху, любові та всього, що приносить тобі радість. З днем народження!

***

Happy Birthday to someone who gets better and wiser every year! Wishing you endless happiness and success ahead.

З днем народження того, хто стає кращим і мудрішим з кожним роком! Бажаю нескінченного щастя та успіху.

***

Cheers to another year of adventures, achievements, and unforgettable moments. Have a fantastic birthday!

За ще один рік пригод, досягнень та незабутніх моментів. Чудового дня народження!

***

May your day be as incredible as you are, and your year be full of new opportunities. Happy Birthday!

Нехай твій день буде таким же неймовірним, як і ти, а рік сповнений нових можливостей. З днем народження!

***

Wishing you health, wealth, and the courage to chase all your dreams. Have a brilliant birthday!

Бажаю здоров'я, достатку та сміливості здійснювати всі свої мрії. Блискучого дня народження!

***

On your special day, may you be surrounded by people who truly appreciate and admire you. Happy Birthday!

У цей особливий день нехай тебе оточують люди, які щиро цінують і захоплюються тобою. З днем народження!

***

You’re not just a year older, but a year cooler and smarter. Enjoy your special day to the fullest!

Ти не лише став на рік старшим, але й крутішим та розумнішим. Насолоджуйся своїм особливим днем на повну!

***

May this year bring you closer to your goals and fill your life with joy and success. Happy Birthday!

Нехай цей рік наблизить тебе до твоїх цілей та наповнить життя радістю і успіхом. З днем народження!

***

Thank you for being such an inspiring and strong person. Wishing you a birthday as amazing as you are!

Дякую тобі за те, що ти є таким натхненним і сильним. Бажаю дня народження, такого ж чудового, як і ти!

***

May this day bring countless reasons to smile and be grateful. You deserve all the best! Happy Birthday!

Нехай цей день принесе безліч приводів для усмішки й подяки. Ти заслуговуєш на все найкраще! З днем народження!

***

Here’s to another year of breaking records and setting new milestones. Wishing you all the best on your birthday!

За ще один рік, сповнений рекордів та нових досягнень. Всього найкращого у твій день народження!

May your birthday mark the start of the best chapter of your life yet. Happy Birthday!

Нехай твій день народження стане початком найкращого розділу твого життя. З днем народження!

***

Celebrate big today—you’ve earned every bit of it. Have a fantastic birthday!

Святкуй на повну — ти цього заслужив! Чудового дня народження!

***

Wishing you endless adventures, laughter, and unforgettable memories in the year ahead. Happy Birthday!

Бажаю нескінченних пригод, сміху та незабутніх спогадів у прийдешньому році. З днем народження!

***

You make the world a better place just by being in it. Have a day as amazing as you are!

Ти робиш цей світ кращим, просто існуючі в ньому. Нехай твій день буде таким же неймовірним, як і ти!

