Як Трамп відреагував на "нове перемирʼя" Путіна: у Білому домі розповіли

Перемир'я на три дні не вирішить проблему

Президент США хоче бачити не короткочасну паузу, а повне припинення війни в Україні. Дональд Трамп вважає, що оголошене Путіним триденне перемир'я не вирішить проблему.

На думку американського лідера, лише постійне припинення бойових дій зможе зупинити загибель людей. Про це заявила прес-секретар Білого дому Каролайн Левітт.

"Президент чітко дав зрозуміти, що спочатку він хоче бачити постійне припинення вогню, щоб зупинити вбивства, зупинити кровопролиття. І поки він залишається оптимістом, він може укласти угоду. Він також є реалістом, — зазначила речниця адміністрації Трампа.

За словами Левітт, хоч Трамп і "залишається оптимістичним щодо можливості укладання угоди", однак висловлює "дедалі більше розчарування лідерами обох країн". Американський президент вважає, що і Росія, і Україна "мають сісти за стіл переговорів, щоб знайти вихід із цієї ситуації".

Нагадаємо, Володимир Путін оголосив у понеділок, 28 квітня, про намір наказати всім своїм військам призупинити бойові дії з 8 по 11 травня. Цей період збігається з російськими святкуваннями 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні офіційно відповіли, чи готові піти на "нове перемирʼя" Путіна. Київ не розуміє, чому треба тягнути майже тиждень, аби зупинити вогонь.