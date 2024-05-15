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З днем народження онука: красиві листівки від бабусі та дідуся

Автор
Наталя Граковська Наталя Граковська
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Листівка для онука
Листівка для онука. Фото Telegraf

Виберіть яскраве та оригінальне привітання для онука на день народження

День народження — одне з найважливіших свят на рік. Особливо якщо йдеться про особисте свято онука. Бабусі та дідусі намагаються зробити цей день незабутнім.

Традиційні побажання та подарунки органічно доповнить листівка улюбленому онукові з днем народження. Особливо, якщо члени сім’ї не мають змоги приїхати та привітати іменинника особисто. Картинки з днем народження онуку можна миттєво відправити в соцмережах або будь-якому з месенджерів.

Спеціально для своїх читачів "Телеграф" створив гарні листівки із днем народження онука. Сподіваємося, за їх допомогою ви зможете порадувати іменинника та зробити його свято особливим.

Листівки з днем народження для онука

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Раніше "Телеграф" публікував добірку поздоровлень для онука у віршах. Ліричне привітання надовго залишиться у пам’яті близької людини.

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#Поздоровлення #Листівки #З Днем народження