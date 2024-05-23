Вітання з днем народження родичу: найкращі побажання та листівки

Виберіть зворушливі та мудрі слова для родича у його день народження

Родичі – це невіддільна частина життя. З ними можуть бути найкращі відносини, або не дуже. Але в будь-якому випадку важливо пам’ятати, що ці люди найближчі та найдорожчі.

Дні народження ідеально підходять для того, щоб висловити свої почуття і дати зрозуміти близьким, скільки вони для вас означають. Щире побажання з днем народження чоловікові родичу може передати ваші теплі почуття та зміцнити ваш зв’язок із ними.

Привітати родича з днем народження можна по-різному — зробити це особисто, або надіслати побажання в месенджері. Найголовніше — щоб повідомлення було щирим і йшло від самого серця.

Подаруйте гарний настрій імениннику за допомогою цих душевних побажань на день народження. "Телеграф" зібрав у добірці душевні привітання у віршах та прозі, а також листівки з днем народження родичу чоловікові.

Вірші з днем народження родича

Сьогодні день народження у Вас.

Хай щастя, наче сонце, заіскриться,

Все сказане хай буде в добрий час,

Хай радість Вам небачена насниться!

Хай довгим і щасливим буде вік,

Хай райдуга барвисто Вас чарує.

Ви з гарною душею чоловік,

За це життя Вас щедро обдарує!

***

Вітаю з днем народження тебе!

Нехай з тобою завжди успіх йде.

Хай радістю наповнюється дім,

Щоб тішитися вік життям своїм.

Здоров’я я бажаю і удач,

Не зустрічати зовсім щоб невдач,

А радість відчувати кожну мить.

Нехай тобі у всьому таланить!

***

З днем народження вітаємо!

Ми сьогодні побажаємо

Щастя, злагоди і долі,

Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,

Щоб любов тобі вгодила;

Янгол поруч хай літає,

Від біди оберігає.

Вік прожити — не старіти,

І душою молодіти,

І радіти! Будь щасливим,

Навкруги для всіх важливим!

***

Чоловіка поважають

Не за вік і не за зріст.

Дивляться, що знає й має,

Користь він яку приніс.

Вами ж ми пишатись можем:

Все для щастя у Вас є.

Доля рідних Вас тривожить,

Від Вас підтримка у них є.

Ви взірець, якого прагнуть.

Маєте сім’ю та дім.

Заслужили Ви повагу

Способом життям своїм.

З днем народження вітання

Найщиріші Ви прийміть.

Щастя, вдачі Вам, кохання,

Життя цінуйте кожну мить!

***

Бажаю в цей день позитивних емоцій,

Щоб протягом року було що згадати,

Удача б чекала на кожному кроці,

І линуло щастя до вашої хати.

В кар’єрі хай станеться успіх шалений,

Тепло і кохання хай буде в сім’ї.

А також сталеві здоров’я і нерви,

Щоб мрії здійснити сміливі свої.

***

Шановний добродію, щирі вітання!

Прийміть найщиріші мої побажання

Злагоди, миру, тепла і добра,

Бажаю щоб доля щаслива була.

Бажаю щоб справи лише процвітали,

Дружина любила, дітки шанували.

Натхнення в роботі, кар’єрного росту,

Терпіння міцного, що часом не просто.

Бажаю Вам щиро, щоб мрії збувались,

Навколишні люди щоб Вам усміхались.

Нехай радість усюди Вас супроводжує,

Вітаю сердечно із днем народження!

Поздоровлення родича з днем народження своїми словами

З днем народження! 🎂🎉 Нехай цей рік принесе тобі стільки ж радості, скільки ти приносиш усім нам щодня. Бажаю тобі здоров’я, щастя та успіхів у всіх починаннях!

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Цього особливого дня хочу побажати тобі, щоб кожен новий день був наповнений посмішками, теплом та натхненням. 🥳🎂🎈З днем народження!

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Нехай твій день народження буде початком року, повного великих досягнень та щасливих моментів. Вітаю! 🎁

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З Днем народження! Бажаю тобі міцного здоров’я, щоб ти міг насолоджуватися кожним моментом життя, і невичерпної енергії для здійснення всіх твоїх мрій.

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У твій день народження бажаю тобі впевненості у собі, віри у свої сили та нескінченної любові від близьких. 🎁 🥳🎈Нехай кожен день буде яскравим та незабутнім!

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Вітаю з днем народження! 🎂🥳Нехай відкриваються перед тобою нові горизонти та можливості, а твоє життя буде сповнене приємних сюрпризів та чудових моментів.

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З днем народження! 🥳 Нехай цей рік принесе тобі багато нових можливостей та радісних моментів 🎂🎈 Нехай кожен день буде наповнений теплом та усмішками. Ти наша опора і мудрий порадник. Бажаю тобі довгих років життя, щоб ти міг спостерігати за нашими успіхами та радіти разом із нами.

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З днем народження! Бажаю тобі щастя, здоров’я та багато вдалих моментів попереду. 🎁🥳Нехай кожен день буде наповнений радістю та любов’ю.

Листівки з днем народження мужчини родича

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