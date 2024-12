Happy birthday мужчине: красивые пожелания на английском с переводом

Узнайте, как поздравить мужчину на английском

Дни рождения – это идеальная возможность выразить благодарность, уважение и теплые пожелания особым мужчинам в нашей жизни. Независимо от того, это отец, брат, друг или коллега, искреннее пожелание может сделать их день особенным.

"Телеграф" собрал красивые поздравления ко дню рождения мужчине, которые точно понравятся имениннику и поднимут ему настроение.

Поздравления с днем ​​рождения мужчине на английском с переводом

Wishing you a birthday filled with laughter, love, and everything you enjoy most. Happy birthday!

Желаю тебе дня рождения, наполненного смехом, любовью и всем, что приносит тебе радость. С днем рождения!

Happy Birthday to someone who gets better and wiser every year! Wishing you endless happiness and success ahead.

С днем рождения того, кто становится лучше и мудрее с каждым годом! Желаю нескончаемого счастья и успеха.

Cheers to another year of adventures, achievements, and unforgettable moments. Have a fantastic birthday!

За один год приключений, достижений и незабываемых моментов. Прекрасного дня рождения!

May your day be as incredible as you are, and your year be full of new opportunities. Happy Birthday!

Пусть твой день будет таким же невероятным, как ты, а год полон новых возможностей. С днем рождения!

Wishing you health, wealth, and the courage to chase all your dreams. Have a brilliant birthday!

Желаю здоровья, изобилия и смелости исполнять все свои мечты. Блестящего дня рождения!

On your special day, may you be surrounded by people who truly appreciate and admire you. Happy Birthday!

В этот особый день пусть тебя окружают люди, которые искренне ценят и восхищаются тобой. С днем рождения!

You’re not just a year older, but a year cooler and smarter. Enjoy your special day to the fullest!

Ты не только стал на год старше, но и круче и умнее. Наслаждайся своим особым днем по полной!

May this year bring you closer to your goals and fill your life with joy and success. Happy Birthday!

Пусть этот год приблизит тебя к твоим целям и наполнит жизнь радостью и успехом. С днем рождения!

Thank you for being such an inspiring and strong person. Wishing you a birthday as amazing as you are!

Спасибо тебе за то, что ты такой вдохновенный и сильный. Желаю дня рождения, такого же чудесного, как ты!

May this day bring countless reasons to smile and be grateful. You deserve all the best! Happy Birthday!

Пусть этот день принесет множество поводов для улыбки и благодарности. Ты заслуживаешь все лучшее! С днем рождения!

Here’s to another year of breaking records and setting new milestones. Wishing you all the best on your birthday!

За еще один год, полон рекордов и новых достижений. Всего лучшего в твой день рожденья!

May your birthday mark the start of the best chapter of your life yet. Happy Birthday!

Пусть твой день рождения станет началом лучшего раздела твоей жизни. С днем рождения!

Celebrate big today—you’ve earned every bit of it. Have a fantastic birthday!

Празднуй по полной — ты этого заслужил! Фантастического дня рождения тебе!

Wishing you endless adventures, laughter, and unforgettable memories in the year ahead. Happy Birthday!

Желаю бесконечных приключений, смеха и незабываемых воспоминаний в грядущем году. С днем рождения!

You make the world a better place just by being in it. Have a day as amazing as you are!

Ты делаешь этот мир лучше, просто существуя в нем. Пусть твой день будет таким же невероятным, как ты!

