З днем народження тестю: найкращі привітання та красиві листівки

Виберіть незабутнє привітання для тестя з днем народження

Тесть – важлива людина в житті кожного чоловіка. Його день народження – чудова нагода показати, як багато він для вас означає. Привітання з днем ​​народження тестю — це особливий спосіб висловити свою любов, подяку та вдячність.

Незалежно від того, чи підтримуєте ви близькі стосунки, або ще не зблизилися з батьком своєї дружини, щирі побажання допоможуть порадувати іменинника.

"Телеграф" зібрав душевні привітання з днем народження тестю від зятя у прозі, віршах та листівках. Сподіваємося, за допомогою них вдасться здивувати та зробити іменинника щасливіше.

Вітання з днем народження тестю своїми словами

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У цей святковий день щиро хочу побажати своєму дорогому тестю богатирського здоров’я, неймовірної удачі, довголіття, фінансової стабільності. Нехай у Вашому домі завжди будуть щастя та добробут. Залишайтеся завжди такою ж чесною та відкритою людиною. З Днем народження!

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З днем народження, любий мій тесть! Будьте сповнені сил, енергії та натхнення, немов магніт, притягуйте до себе удачу, гроші та успіх. Найголовніше – будьте здорові, а все інше додасться, адже у такої чудової людини, як Ви, неодмінно все має бути добре.

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Дорогий тесть! Вітаємо тебе з днем народження! Нехай у твоєму житті буде світла смуга, нехай труднощі не зламають, а загартовують твою силу волі! Ти душевна, добра людина і маєш чудові, душевні якості! Нехай везіння настає тобі на п’яти й супроводжує поряд! Нехай близькі цінують та бережуть тебе! Здоров’я, позитиву, миру тобі!

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З великою радістю хочу привітати Вас із днем народження. Я дуже радий, що саме Ви – батько моєї дорогої дружини. Дякую, що подарували мені таку розумницю і красуню. Нехай усі Ваші надії реалізуються, а я зроблю все, щоб Ваша дочка завжди була щаслива.

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У мене найкращий тесть у світі! Справжній чоловік, чудовий сім’янин, трудоголік та душа компанії. З днем народження Вас, тату! Бажаю мудрості, впевненості та міцних сил. Бажаю оптимістичного настрою та невгамовної молодості душі. Тату, пишайтеся прожитими роками й успішно домагайтеся всього того, що ще не встигли.

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Дорогий тесть, вітаю Вас із днем народження! Цього дня я хочу відзначити, який радий, що доля привела мене до Вашої родини. Тепер у мене є такий добрий друг, старший товариш як Ви. Я завжди з вдячністю приймаю Ваші поради та Вашу допомогу, і, своєю чергою, прагну бути Вам корисним. Живіть довго, будьте здорові та щасливі. З Днем народження!

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Бажаю затишного сімейного тепла, мирного життя, визначних успіхів, забезпеченості. Залишайтеся завжди неупередженим, рішучим та безстрашним! Нехай чудовий душевний настрій завжди буде у вас!

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Дорогий мій тесть, доброї душі людина та чудовий чоловік, вітаю Вас з днем народження. Нехай на життєвій дорозі на вас чекає лише радість і успіх, нехай у Ваш будинок завжди стукає щастя, нехай у родині всі будуть здорові, нехай на горизонті завжди з’являється черговий шанс на перемогу та удачу.

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Нехай усі проблеми вирішуються просто, рівень життя зашкалює, онуки надихають і поважають вас. Нехай ясність розуму та стійке бажання жити подають приклад молоді!

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Вітаю, дорогий тесть! Нехай Ваш будинок буде захищений від напастей, нехай у родині не буде смутку, нехай у душі завжди буде радість. Ви можете пишатися своєю міцною сім’єю, яку так поважаю я і всі знайомі. З Днем народження!

Вітання на день народження тестя у віршах

Тестю, вітаю зі святом тебе!

Зичу, щоб все було файно,

Щастя, удачі, наснаги тобі,

Ну і здоров’я, звичайно.

Ще я бажаю, щоб ти кожен день

Бадьорим був, сильним, веселим,

Щоб панували любов і достаток

Завжди у твоїй оселі!

***

В день народження тестя,

Привітавши його, бажаємо добра,

Нехай у всьому завжди щастить,

Щоб запам’яталася кожна мить.

Здоров’я, як в богатиря,

Нехай щасливою буде сім’я,

Лихе обходить стороною,

Дім наповнюється сміхом й добротою,

Многих літ життя,

З днем народження швагра!

***

Тестю, з днем народження вітаю!

Зичу я вам радості в житті.

А ще море успіхів без краю

Хай вас чекає в майбутті.

Завжди хай в сім`ї тебе шанують

Не шкодують ласки, теплоти,

Люблять, поважають та цінують,

Бо, мій тестю, гідний того ви!

***

З днем народження вітаємо!

Ми сьогодні побажаємо

Щастя, злагоди і долі,

Щоб грошей було доволі!

Щоб міцніла, кріпла сила,

Щоб любов тобі вгодила;

Янгол поруч хай літає,

Від біди оберігає.

Вік прожити — не старіти,

І душою молодіти,

І радіти! Будь щасливим,

Навкруги для всіх важливим!

***

Бажаю залишатися успішним,

Не зупинятися ані на мить,

Іти вперед і підніматись вище

По сходинках кар’єрних і людських!

Хай поважають, люблять і цінують,

І друзі, і колеги, і сім’я.

Хай доля лиш найкраще подарує,

Щасливого, яскравого життя!

***

Я з днем народження сердечно Вас вітаю!

Хай Бог відміряє для Вас багато днів,

Щоб Ви жили на повну побажаю,

Вогонь любові до життя завжди горів.

Ще побажати хочу мудрості і сили,

Щоб не торкався смуток Ваших вій,

Щоб вітер швидше гнав Ваші вітрила

Вперед до здійснення всіх заповітних мрій!

Листівки на день народження тестя

Листівка тестю з днем народження

Вітання тестю з днем народження

Стильна листівка тестю з днем народження

Листівка тестю від зятя з днем народження

Вітання тестя з днем народження

Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок, за допомогою яких можна побажати доброго дня близьким. Порадуйте дорогих людей приємним сюрпризом.