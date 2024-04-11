З днем народження тестю: найкращі привітання та красиві листівки
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Виберіть незабутнє привітання для тестя з днем народження
Тесть – важлива людина в житті кожного чоловіка. Його день народження – чудова нагода показати, як багато він для вас означає. Привітання з днем народження тестю — це особливий спосіб висловити свою любов, подяку та вдячність.
Незалежно від того, чи підтримуєте ви близькі стосунки, або ще не зблизилися з батьком своєї дружини, щирі побажання допоможуть порадувати іменинника.
"Телеграф" зібрав душевні привітання з днем народження тестю від зятя у прозі, віршах та листівках. Сподіваємося, за допомогою них вдасться здивувати та зробити іменинника щасливіше.
Вітання з днем народження тестю своїми словами
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У цей святковий день щиро хочу побажати своєму дорогому тестю богатирського здоров’я, неймовірної удачі, довголіття, фінансової стабільності. Нехай у Вашому домі завжди будуть щастя та добробут. Залишайтеся завжди такою ж чесною та відкритою людиною. З Днем народження!
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З днем народження, любий мій тесть! Будьте сповнені сил, енергії та натхнення, немов магніт, притягуйте до себе удачу, гроші та успіх. Найголовніше – будьте здорові, а все інше додасться, адже у такої чудової людини, як Ви, неодмінно все має бути добре.
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Дорогий тесть! Вітаємо тебе з днем народження! Нехай у твоєму житті буде світла смуга, нехай труднощі не зламають, а загартовують твою силу волі! Ти душевна, добра людина і маєш чудові, душевні якості! Нехай везіння настає тобі на п’яти й супроводжує поряд! Нехай близькі цінують та бережуть тебе! Здоров’я, позитиву, миру тобі!
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З великою радістю хочу привітати Вас із днем народження. Я дуже радий, що саме Ви – батько моєї дорогої дружини. Дякую, що подарували мені таку розумницю і красуню. Нехай усі Ваші надії реалізуються, а я зроблю все, щоб Ваша дочка завжди була щаслива.
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У мене найкращий тесть у світі! Справжній чоловік, чудовий сім’янин, трудоголік та душа компанії. З днем народження Вас, тату! Бажаю мудрості, впевненості та міцних сил. Бажаю оптимістичного настрою та невгамовної молодості душі. Тату, пишайтеся прожитими роками й успішно домагайтеся всього того, що ще не встигли.
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Дорогий тесть, вітаю Вас із днем народження! Цього дня я хочу відзначити, який радий, що доля привела мене до Вашої родини. Тепер у мене є такий добрий друг, старший товариш як Ви. Я завжди з вдячністю приймаю Ваші поради та Вашу допомогу, і, своєю чергою, прагну бути Вам корисним. Живіть довго, будьте здорові та щасливі. З Днем народження!
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Бажаю затишного сімейного тепла, мирного життя, визначних успіхів, забезпеченості. Залишайтеся завжди неупередженим, рішучим та безстрашним! Нехай чудовий душевний настрій завжди буде у вас!
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Дорогий мій тесть, доброї душі людина та чудовий чоловік, вітаю Вас з днем народження. Нехай на життєвій дорозі на вас чекає лише радість і успіх, нехай у Ваш будинок завжди стукає щастя, нехай у родині всі будуть здорові, нехай на горизонті завжди з’являється черговий шанс на перемогу та удачу.
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Нехай усі проблеми вирішуються просто, рівень життя зашкалює, онуки надихають і поважають вас. Нехай ясність розуму та стійке бажання жити подають приклад молоді!
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Вітаю, дорогий тесть! Нехай Ваш будинок буде захищений від напастей, нехай у родині не буде смутку, нехай у душі завжди буде радість. Ви можете пишатися своєю міцною сім’єю, яку так поважаю я і всі знайомі. З Днем народження!
Вітання на день народження тестя у віршах
Тестю, вітаю зі святом тебе!
Зичу, щоб все було файно,
Щастя, удачі, наснаги тобі,
Ну і здоров’я, звичайно.
Ще я бажаю, щоб ти кожен день
Бадьорим був, сильним, веселим,
Щоб панували любов і достаток
Завжди у твоїй оселі!
***
В день народження тестя,
Привітавши його, бажаємо добра,
Нехай у всьому завжди щастить,
Щоб запам’яталася кожна мить.
Здоров’я, як в богатиря,
Нехай щасливою буде сім’я,
Лихе обходить стороною,
Дім наповнюється сміхом й добротою,
Многих літ життя,
З днем народження швагра!
***
Тестю, з днем народження вітаю!
Зичу я вам радості в житті.
А ще море успіхів без краю
Хай вас чекає в майбутті.
Завжди хай в сім`ї тебе шанують
Не шкодують ласки, теплоти,
Люблять, поважають та цінують,
Бо, мій тестю, гідний того ви!
***
З днем народження вітаємо!
Ми сьогодні побажаємо
Щастя, злагоди і долі,
Щоб грошей було доволі!
Щоб міцніла, кріпла сила,
Щоб любов тобі вгодила;
Янгол поруч хай літає,
Від біди оберігає.
Вік прожити — не старіти,
І душою молодіти,
І радіти! Будь щасливим,
Навкруги для всіх важливим!
***
Бажаю залишатися успішним,
Не зупинятися ані на мить,
Іти вперед і підніматись вище
По сходинках кар’єрних і людських!
Хай поважають, люблять і цінують,
І друзі, і колеги, і сім’я.
Хай доля лиш найкраще подарує,
Щасливого, яскравого життя!
***
Я з днем народження сердечно Вас вітаю!
Хай Бог відміряє для Вас багато днів,
Щоб Ви жили на повну побажаю,
Вогонь любові до життя завжди горів.
Ще побажати хочу мудрості і сили,
Щоб не торкався смуток Ваших вій,
Щоб вітер швидше гнав Ваші вітрила
Вперед до здійснення всіх заповітних мрій!
Листівки на день народження тестя
Раніше "Телеграф" публікував добірку листівок, за допомогою яких можна побажати доброго дня близьким. Порадуйте дорогих людей приємним сюрпризом.