Привітання з днем народження онуку українською: найщиріші побажання від бабусі й дідуся
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Добірка найкращих привітань від бабусі та дідуся
Для бабусі та дідуся день народження онука – це особливе, велике свято. В цей день завжди хочеться сказати багато теплих слів, висловити любов і найкращі побажання.
"Телеграф" приготував найщиріші привітання з днем народження онуку, наповнені добром, радістю і теплом. Нехай кожен рік його життя буде яскравим, щасливим і сповненим любові.
Привітання з днем народження внука своїми словами
Привітання для онука 5 років
Дорогий наш хлопчику, тобі вже 5 рочків! 🎉🎈 Бажаємо тобі бути сміливим, веселим і щасливим! Нехай у твоєму житті буде багато друзів, цікавих ігор та радісних моментів! Ми тебе дуже любимо! 💙
Привітання онука з 5-річчям
Милий онучку, вітаємо тебе з твоїм п’ятим днем народження! 🥳 Нехай у твоєму житті буде багато казкових пригод, гарних іграшок та веселих друзів! Бажаємо здоров’я, радості та багато-багато усмішок! 🎂😍
День народження онука 6 років
Наш дорогий онучку, тобі вже 6 років! 🎂 Нехай цей рік принесе тобі багато відкриттів, нових знань та яскравих вражень! Будь здоровим, щасливим і завжди усміхненим! Ми тебе дуже любимо! 💕
Внуку 6 місяців привітання
Наше маленьке сонечко, тобі вже 6 місяців! 🌞 Нехай твій сміх наповнює дім радістю, а кожен день приносить нові відкриття! Ростеш здоровим, щасливим і оточеним любов’ю бабусі та дідуся! 🥰
З днем народження онука 7 років
Дорогий онучку, сьогодні тобі 7 років! 🎁🎉 Бажаємо тобі цікавих подорожей, вірних друзів і море веселощів! Нехай навчання буде легким, а дитинство — безтурботним і щасливим! Ми пишаємося тобою! 🚀
З днем народження онука 9 років
Любий наш хлопчику💖, тобі вже 9 років! 🌟 Бажаємо тобі бути розумним, сміливим, щасливим та здоровим! Нехай кожен день приносить тобі нові можливості та радість! Ми дуже любимо тебе! 🥰
Онучку наш любий, нехай кожна твоя мрія здійснюється! 🎂 Бажаємо тобі здоров’я, щасливого дитинства та багато радості! Ти — наша гордість і радість! ❤️
Будь завжди щасливим!
Наш милий онучку, нехай у твоєму серці завжди буде місце для радості, добра і тепла! 💕 Бажаємо тобі незабутнього дитинства та щасливих моментів кожного дня!
З любов’ю від бабусі та дідуся
Дорогий наш онучку! Ми тебе дуже любимо і бажаємо, щоб твоє життя було наповнене щастям, любов’ю та чудовими пригодами! 🌟 Будь здоровим, усміхненим і щасливим! Зі святом тебе, наше сонечко! 💙🎉
Привітання з днем народження онуку у віршах
Онучку мій, тебе вітаю,
Щасливим бути я бажаю!
Завжди успішним будь, здоровим.
Хай настрій буде кольоровим.
Бажаю радісних моментів,
Ідей крутих, експериментів,
Фортуни, нових перемог.
І береже тебе хай Бог.
***
Онучку, дорогенький,
Дорослим ти вже став!
Від серця я бажаю,
Щоб ти в житті все мав!
І щоб ти був здоровий,
Веселий, не сумний,
Я зичу тобі щастя,
Онучку золотий!
***
Для бабусі й дідуся внуки немов квіти.
Навіть не такі солодкі були свої діти.
Від душі, внучку, тобі хочеться бажати
Свій дорогоцінний час завжди цінувати.
Здобувай науку ти й до себе повагу
Не ховати щоб очей, мати рівновагу,
Мріяти, любити мир, подорожувати,
За метою йти вперед, жити і кохати.
***
Рідненький мій, тебе вітаю
І щастя в долі я бажаю!
Ти посміхайся, веселися,
У школі добре завжди вчися.
Хай будуть небеса блакитні,
А дні — яскраві й колоритні,
Здійсниться заповітна мрія,
Живуть хай віра і надія.
***
Мій маленький принце,
З днем сьогоднішнім щасливим.
Щоб збувалися твої круті бажання
Та оправдовувалися сподівання.
Мій любий внучку, мій хлопчику,
Побажаю тобі багато здоров’ячка.
Щоб завжди йшов до своєї мети
І щоб зміг любов майбутню віднайти.
Щоб ніколи турботи і хвилювання
Не зупиняли твого бажання.
Щоб завжди був впевнений,
А розум щоб був світлий.
***
Онуче рідний мій, зі святом
Вітаю я у гарну мить
Та див бажаю так багато!
Хай свято радісно дзвенить.
Зростай ти справим, творчим, гідним,
Навчайся всіх земних наук.
Втішай матусю, тата, рідних.
Хай гарним буде мій онук!