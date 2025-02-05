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Привітання з днем народження онуку українською: найщиріші побажання від бабусі й дідуся

Автор
Наталя Граковська
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Автор
Привітання онукові
Привітання онукові. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Добірка найкращих привітань від бабусі та дідуся

Для бабусі та дідуся день народження онука – це особливе, велике свято. В цей день завжди хочеться сказати багато теплих слів, висловити любов і найкращі побажання.

"Телеграф" приготував найщиріші привітання з днем народження онуку, наповнені добром, радістю і теплом. Нехай кожен рік його життя буде яскравим, щасливим і сповненим любові.

Привітання з днем народження внука своїми словами

Привітання для онука 5 років

Дорогий наш хлопчику, тобі вже 5 рочків! 🎉🎈 Бажаємо тобі бути сміливим, веселим і щасливим! Нехай у твоєму житті буде багато друзів, цікавих ігор та радісних моментів! Ми тебе дуже любимо! 💙

Привітання онука з 5-річчям

Милий онучку, вітаємо тебе з твоїм п’ятим днем народження! 🥳 Нехай у твоєму житті буде багато казкових пригод, гарних іграшок та веселих друзів! Бажаємо здоров’я, радості та багато-багато усмішок! 🎂😍

День народження онука 6 років

Наш дорогий онучку, тобі вже 6 років! 🎂 Нехай цей рік принесе тобі багато відкриттів, нових знань та яскравих вражень! Будь здоровим, щасливим і завжди усміхненим! Ми тебе дуже любимо! 💕

Внуку 6 місяців привітання

Наше маленьке сонечко, тобі вже 6 місяців! 🌞 Нехай твій сміх наповнює дім радістю, а кожен день приносить нові відкриття! Ростеш здоровим, щасливим і оточеним любов’ю бабусі та дідуся! 🥰

З днем народження онука 7 років

Дорогий онучку, сьогодні тобі 7 років! 🎁🎉 Бажаємо тобі цікавих подорожей, вірних друзів і море веселощів! Нехай навчання буде легким, а дитинство — безтурботним і щасливим! Ми пишаємося тобою! 🚀

З днем народження онука 9 років

Любий наш хлопчику💖, тобі вже 9 років! 🌟 Бажаємо тобі бути розумним, сміливим, щасливим та здоровим! Нехай кожен день приносить тобі нові можливості та радість! Ми дуже любимо тебе! 🥰

Онучку наш любий, нехай кожна твоя мрія здійснюється! 🎂 Бажаємо тобі здоров’я, щасливого дитинства та багато радості! Ти — наша гордість і радість! ❤️

Будь завжди щасливим!

Наш милий онучку, нехай у твоєму серці завжди буде місце для радості, добра і тепла! 💕 Бажаємо тобі незабутнього дитинства та щасливих моментів кожного дня!

З любов’ю від бабусі та дідуся

Дорогий наш онучку! Ми тебе дуже любимо і бажаємо, щоб твоє життя було наповнене щастям, любов’ю та чудовими пригодами! 🌟 Будь здоровим, усміхненим і щасливим! Зі святом тебе, наше сонечко! 💙🎉

Привітання з днем народження онуку у віршах

Онучку мій, тебе вітаю,

Щасливим бути я бажаю!

Завжди успішним будь, здоровим.

Хай настрій буде кольоровим.

Бажаю радісних моментів,

Ідей крутих, експериментів,

Фортуни, нових перемог.

І береже тебе хай Бог.

***

Онучку, дорогенький,

Дорослим ти вже став!

Від серця я бажаю,

Щоб ти в житті все мав!

І щоб ти був здоровий,

Веселий, не сумний,

Я зичу тобі щастя,

Онучку золотий!

***

Для бабусі й дідуся внуки немов квіти.

Навіть не такі солодкі були свої діти.

Від душі, внучку, тобі хочеться бажати

Свій дорогоцінний час завжди цінувати.

Здобувай науку ти й до себе повагу

Не ховати щоб очей, мати рівновагу,

Мріяти, любити мир, подорожувати,

За метою йти вперед, жити і кохати.

***

Рідненький мій, тебе вітаю

І щастя в долі я бажаю!

Ти посміхайся, веселися,

У школі добре завжди вчися.

Хай будуть небеса блакитні,

А дні — яскраві й колоритні,

Здійсниться заповітна мрія,

Живуть хай віра і надія.

***

Мій маленький принце,

З днем сьогоднішнім щасливим.

Щоб збувалися твої круті бажання

Та оправдовувалися сподівання.

Мій любий внучку, мій хлопчику,

Побажаю тобі багато здоров’ячка.

Щоб завжди йшов до своєї мети

І щоб зміг любов майбутню віднайти.

Щоб ніколи турботи і хвилювання

Не зупиняли твого бажання.

Щоб завжди був впевнений,

А розум щоб був світлий.

***

Онуче рідний мій, зі святом

Вітаю я у гарну мить

Та див бажаю так багато!

Хай свято радісно дзвенить.

Зростай ти справим, творчим, гідним,

Навчайся всіх земних наук.

Втішай матусю, тата, рідних.

Хай гарним буде мій онук!

Теги:
#Поздоровлення #Побажання #З Днем народження