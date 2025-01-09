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Вітаємо з днем народження! Привітання хлопчику українською

Автор
Наталя Граковська
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Привітання з днем народження для хлопчиків різного віку
Привітання з днем народження для хлопчиків різного віку. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Теплі та веселі побажання не залишать іменинника байдужим

Коли хлопчик святкує свій особливий день, важливо створити для нього атмосферу радості та тепла. Чи то 6, 7 років чи 13, кожен вік має свої особливості, і важливо підібрати привітання, яке буде відповідати характеру та інтересам іменинника.

"Телеграф" пропонує добірку щирих, веселих і добрих побажань для хлопчиків різного віку, які обов'язково викличуть усмішку на його обличчі.

Привітання з днем народження хлопчику своїми словами

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Вітаю тебе з твоїм 6-м Днем народження! 🎁 Бажаю море іграшок, веселих друзів і щоденних пригод! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю і сміхом!

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З Днем народження, майбутній супергерой! 🦸‍♂️ Нехай у твої 7 років ти будеш сильним, сміливим і завжди знайдеш нові захоплення та цікаві ідеї.

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Тобі вже 13! 🚀 Вітаю з твоїм першим підлітковим Днем народження! Нехай цей рік буде сповнений нових відкриттів, друзів і веселих моментів.

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З Днем народження, чемпіоне! 🏅 Бажаю в 6 років мати купу енергії, перемог у всіх змаганнях і гарного настрою!

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Ура! Тобі вже 7 років! 🎂 Бажаю міцного здоров’я, багато подарунків і здійснення найзаповітніших мрій!

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Вітаю з 13-річчям! 🎉 Тепер ти справжній підліток, нехай цей рік буде яскравим, повним цікавих подій і нових досягнень.

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Тобі 6 років, а це значить – час для найвеселіших ігор та пригод! 🚀 Нехай твій день буде сповнений посмішок і яскравих сюрпризів.

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З 7-річчям, наш сміливий і добрий хлопчик! 💪 Нехай всі твої бажання здійсняться, а кожен новий день приносить багато радості.

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Вітаю з Днем народження! 🎈 Тобі вже 13 років – це час мрій і великих досягнень. Нехай всі твої цілі стають реальністю.

Вірші хлопчикові з днем народження

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Шість років – час веселих мрій,

Нехай навколо буде сміх і драйв!

Тобі бажаю щастя і добра,

Нехай у серці завжди буде весна!

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Тобі сьогодні вже сім років,

Це час чудових пригод і кроків!

Нехай всі зірки для тебе сяють,

Друзі завжди поруч вітають!

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Ось тобі вже тринадцять літ,

Відкритий світ і цілий світ!

Нехай удача тебе не покидає,

Дорога життя лиш радість має!

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З Днем народження, наш герой!

У шість років будь завжди собою.

Хай радість світить у твоїх очах,

І посмішка сяє на губах.

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Сім років тобі – це так круто,

Нові горизонти, веселе життя.

Хай буде багато сміху й чудес,

І кожен день приносить прогрес.

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Вітаємо з Днем народження, друже,

Тринадцять – це час для справжньої дружби.

Хай буде веселощів повен дім,

І завжди поруч багато рідних.

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З Днем народження! Сім років – це час,

Щоб світити, як зірка, для нас!

Нехай всі бажання твої здійсняться,

І нові пригоди не припиняться!

Теги:
#Побажання #Привітання #Вірші #З Днем народження