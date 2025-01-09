Вітаємо з днем народження! Привітання хлопчику українською

Теплі та веселі побажання не залишать іменинника байдужим

Коли хлопчик святкує свій особливий день, важливо створити для нього атмосферу радості та тепла. Чи то 6, 7 років чи 13, кожен вік має свої особливості, і важливо підібрати привітання, яке буде відповідати характеру та інтересам іменинника.

"Телеграф" пропонує добірку щирих, веселих і добрих побажань для хлопчиків різного віку, які обов'язково викличуть усмішку на його обличчі.

Привітання з днем народження хлопчику своїми словами

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Вітаю тебе з твоїм 6-м Днем народження! 🎁 Бажаю море іграшок, веселих друзів і щоденних пригод! Нехай кожен твій день буде наповнений радістю і сміхом!

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З Днем народження, майбутній супергерой! 🦸‍♂️ Нехай у твої 7 років ти будеш сильним, сміливим і завжди знайдеш нові захоплення та цікаві ідеї.

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Тобі вже 13! 🚀 Вітаю з твоїм першим підлітковим Днем народження! Нехай цей рік буде сповнений нових відкриттів, друзів і веселих моментів.

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З Днем народження, чемпіоне! 🏅 Бажаю в 6 років мати купу енергії, перемог у всіх змаганнях і гарного настрою!

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Ура! Тобі вже 7 років! 🎂 Бажаю міцного здоров’я, багато подарунків і здійснення найзаповітніших мрій!

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Вітаю з 13-річчям! 🎉 Тепер ти справжній підліток, нехай цей рік буде яскравим, повним цікавих подій і нових досягнень.

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Тобі 6 років, а це значить – час для найвеселіших ігор та пригод! 🚀 Нехай твій день буде сповнений посмішок і яскравих сюрпризів.

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З 7-річчям, наш сміливий і добрий хлопчик! 💪 Нехай всі твої бажання здійсняться, а кожен новий день приносить багато радості.

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Вітаю з Днем народження! 🎈 Тобі вже 13 років – це час мрій і великих досягнень. Нехай всі твої цілі стають реальністю.

Вірші хлопчикові з днем народження

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Шість років – час веселих мрій,

Нехай навколо буде сміх і драйв!

Тобі бажаю щастя і добра,

Нехай у серці завжди буде весна!

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Тобі сьогодні вже сім років,

Це час чудових пригод і кроків!

Нехай всі зірки для тебе сяють,

Друзі завжди поруч вітають!

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Ось тобі вже тринадцять літ,

Відкритий світ і цілий світ!

Нехай удача тебе не покидає,

Дорога життя лиш радість має!

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З Днем народження, наш герой!

У шість років будь завжди собою.

Хай радість світить у твоїх очах,

І посмішка сяє на губах.

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Сім років тобі – це так круто,

Нові горизонти, веселе життя.

Хай буде багато сміху й чудес,

І кожен день приносить прогрес.

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Вітаємо з Днем народження, друже,

Тринадцять – це час для справжньої дружби.

Хай буде веселощів повен дім,

І завжди поруч багато рідних.

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З Днем народження! Сім років – це час,

Щоб світити, як зірка, для нас!

Нехай всі бажання твої здійсняться,

І нові пригоди не припиняться!