Вітання з днем народження онуку: особливі побажання та гарні листівки

Онуку буде приємно почути теплі побажання від бабусі та дідуся

День народження онука – це особливе свято не тільки для нього, а й для всієї родини, особливо для бабусь та дідусів, які хочуть висловити своє кохання, гордість та найтепліші побажання. У цей особливий момент вони хочуть дати йому більше ніж просто матеріальні подарунки. Ось чому так важливо підготувати гарні побажання онуку на день народження.

У добірці "Телеграфа" ви знайдете найкращі привітання з днем народження улюбленому онукові — від коротких рядків до глибоких і зворушливих побажань. Незалежно від того, чи ваш онук ще маленький хлопчик, чи вже став дорослим чоловіком, тут зібрані побажання, які ідеально відобразять ваші почуття.

Вітання з днем народження для онука у віршах

***

Онука дорогого я вітаю!

Бажаю підростати у добрі,

У день народження радій, втішайсь без краю,

Хай буде радісним цей день тобі.

Успішної дороги у житті,

Хай позитив веде тебе уперто,

Щоб збулось все, що ти собі хотів,

Щасливим будь, успішним і відвертим!

***

Онучок, мій маленький,

Тобі я побажаю,

Щоб ти був здоровенький,

Я Господа благаю,

Була щоб твоя доля

Ласкава і легка,

Життя — неймовірним,

Немов гірська ріка!

***

Здоров`я, миру, радості и слави

Бажаємо тобі як рідні люди!

Святкуй, онуче, день ти свій яскраво,

І хай життя усе яскравим буде.

Онуче, з днем народження, рідненький!

Хай щастя тебе в долі не залишить.

Та з бабою і дідом посиденьки

Трапляються в житті нехай частіше.

***

Дорогого внука вітаю

З днем народження, світлим святом!

Нехай радість у дім завітає,

Слів приємних й дарунків багато.

Будь успішним, юним, сміливим,

Берегла щоб тебе долі путь.

Переможним, гідним, щасливим

І багатим ти завжди будь!

***

Дорогого онука вітаю!

Нехай буде щасливим цей день,

Нехай серце лиш радість зазнає,

Любить, вірить — живе кожний день.

Збереже нехай доля в добрі,

Щоб примножилось щастя достатком,

Щоб у юній прекрасній порі

Все в гармонії було й порядку!

***

Мій маленький принце,

З днем сьогоднішнім щасливим.

Щоб збувалися твої круті бажання

Та оправдовувалися сподівання.

Мій любий внучку, мій хлопчику,

Побажаю тобі багато здоров’ячка.

Щоб завжди йшов до своєї мети

І щоб зміг любов майбутню віднайти.

Щоб ніколи турботи і хвилювання

Не зупиняли твого бажання.

Щоб завжди був впевнений,

А розум щоб був світлий.

Вітання на день народження онуку своїми словами

З днем народження, дорогий наш онук! Ми бажаємо тобі здоров’я, хоробрості серця, доброти душі, удачі долі та щастя життя. Внучок, нехай тобі все буде під силу, нехай у тебе ніколи не буде в житті проблем, нехай перед тобою завжди відкриваються просторі великих можливостей.

***

Дорогий наш онук, вітаємо тебе з днем народження! Бажаємо завжди бути героєм, переможцем і просто чудовим хлопцем. Нехай щодня тобі щастить. Нехай усе, чого прагне твоє хоробре серце, неодмінно здійсниться. Будь щасливий, наш онук, успішний і завжди енергійний.

***

З днем народження, дорогий онук. Я бажаю тобі настільки цікавого, різноманітного, яскравого, багатого життя, щоб нема коли було нудьгувати й думати про погане. Бажаю, щоб у тобі завжди вирувала молода кров, щоб душа була сповнена ідей та натхнення, а тіло — бадьорості та сили. Удачі тобі, любий мій онук, вірності в коханні та дружбі!

***

Мій улюблений онучку, вітаю тебе з днем народження! Бажаю тобі мирного неба над головою, яскравого сонячного настрою, море можливостей та дивовижних подій! Нехай кожен день тобі приносить радість та задоволення, спокій та гармонію. Міцного тобі здоров’я, досягнення всіх мислимих і немислимих цілей, чистої любові, вірних друзів, радості та всього найкращого!

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З днем народження, любий мій онук! Бажаю тобі удачі, щастя, впевненості, сміливості, відваги, краси, кмітливості та веселого настрою в житті. Нехай шлях до кожної мети буде нескладним, нехай у кожній справі вдається виявити себе справжнім капітаном. Будь здоровий, онучку, щасливий і коханий.

***

З днем народження, дорогий онук! Бажаю тобі мільйон можливостей та шансів для досягнення головної мети. Бажаю ніколи не втрачати рішучості та наполегливості. Бажаю постійно почуватися відважним, сильним хлопцем. І нехай тобі, герой, будуть відкриті всі дороги. Нехай серце твоє любить. Нехай твоє життя буде сповнене великих успіхів.

Привітання для онука з днем народження у картинках

Гарне привітання онуку

Листівка улюбленому онуку з днем народження

Вітання онуку на день народження

Гарне вітання для онука

Вітальна листівка онуку в день народження

Раніше "Телеграф" публікував добірку гарних поздоровлень із днем народження для внучки. Іменинниця буде в захваті від цих побажань.