Чи злетять тарифи? Скільки українці платитимуть за комуналку з 1 березня і коли чекати на підвищення

Подорожчання все ж таки може статися

Тарифи на комуналку з 1 березня 2024 року в Україні не зростуть. Однак це все ж таки може статися дещо пізніше.

"Телеграф" розповідає про те, скільки українцям коштуватимуть комунальні послуги, а також про те, коли чекати на їх здорожчання. Варто зазначити, що йдеться про побутових користувачів.

Електроенергія

У березні 2024 року за електроенергію споживачі платитимуть 2,64 грн за кВт/год (цей тариф діє з 1 червня 2023 року).

Газ, опалення та гаряча вода

Ціна газу для побутових споживачів, які є клієнтами Нафтогазу, залишатиметься на рівні 7,96 грн за кубометр, а у інших постачальників коливатиметься від 7,70 до 9,99 грн під час опалювального сезону. ГазПравда оприлюднила пропозиції на березень 2024 року від 12 постачальників, причому у семи з них ціна кубометра нижча за 8 грн, ще у п’яти — вища. Річні тарифні пропозиції діють до 1 травня включно.

Тарифи на холодну воду

В Україні є два види тарифів: на водопостачання та водовідведення, які встановлюються окремо. Остаточна ціна залежить від рішень місцевої влади. Так, наприклад, у Запоріжжі діють найвищі тарифи — 25 гривень за кубометр для водопостачання та 40,51 гривня за кубометр для водовідведення. Водночас мешканці Харківської, Вінницької, Львівської, Хмельницької областей та деяких інших регіонів витрачають трохи менше 30 гривень за кубічний метр води.

Що незабаром може подорожчати і на скільки

Електроенергія

Як повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, зараз не варто чекати на підвищення тарифів, адже в цьому немає необхідності.

"До кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є ухвала, яка діє до 1 травня", — сказав він.

У цей же час експерти припускають, що тарифи все ж таки зростуть, але після опалювального сезону (після 1 травня). На думку Олега Попенка ціна на газ після опалювального сезону може зрости до 4 гривень, а вже за наступного зростання і до всіх 6.

Нагадаємо, що Національний банк України прогнозує зростання тарифів на деякі комунальні послуги. Зокрема, очікується подорожчання опалення та гарячої води.