Сонячна електростанція на балконі під час блекауту – чи реально допоможе, скільки коштує і чи можна заощадити

Почати економити за допомогою сонячної енергії можна з 5 тисяч гривень, але є нюанси

Проблеми з електроенергією, що виявилися в Україні з середини травня, змусили "Укренерго" ввести графіки погодинних відключень, а громадяни задумалися про те, як забезпечити себе електроенергією. Якщо в першу військову зиму популярністю користувалися дизельні та бензинові генератори, то тепер дедалі частіше стали встановлювати міні-сонячні електростанції.

"Телеграф" розбирався в тому, скільки коштуватиме установка малої сонячної електростанції (СЕС), чи варто її ставити, де це можливо, і чи можна на цьому заробити. Як виявилось, у цьому питанні багато важливих нюансів і немає дрібниць.

Яку сонячну електростанцію слід брати

Насамперед, варто розібратися, які СЕС існують, у чому їх плюси та мінуси, і яку краще брати.

Усі міні-СЕС поділяються на два основні типи – мережеві та гібридні. Як випливає з назви, поділ проводиться за принципом роботи, у першому випадку станція може працювати тільки при підключенні до електричної мережі, у другому це не обов’язково.

Так, мережева СЕС складається із сонячних панелей, інвертора для перетворення сонячної енергії на змінний струм та ряду іншого обладнання. Весь цей комплект має дуже серйозну ваду — для його роботи потрібна працююча електрична мережа, тобто грубо кажучи, розетка, що працює. Перевага – дешевизна. Це допомагає серйозно підвищити окупність обладнання.

У той же час, якщо ви хочете за допомогою СЕС отримувати електроенергію в період блекауту або погодинних відключень, то сонячна електростанція для вас марна — вона просто не буде включатися.

Інша справа — гібридна СЕС, що отримала свою назву від того, що її робота ніяк не залежить від наявності у вас електрики. Це досягається завдяки акумуляторам, що входять до комплекту її обладнання на відміну від мережевої СЕС. Сонячні панелі дозволяють генерувати енергію, а акумулятори – накопичувати електроенергію та користуватися нею, за бажанням – коли немає мережі або є необхідність заощадити.

Тому, якщо ви хочете підстрахуватися на випадок відключень або зовсім не залежати від зовнішнього електропостачання, слід купувати гібридну СЕС.

Квартира чи будинок – де ставити

Наступне питання – де поставити СЕС та відповідь на нього дуже непроста, бо весь комплект електростанції займає чимало місця.

"Головне, чого потребує система — це місце. Місце встановлення інвертора, місце для акумуляторів, місце для сонячних панелей. І це місце далеко не у всіх квартирах, на жаль. Тому, на мою думку, власна СЕС краще підходить для приватного будинку. А власникам квартир краще об’єднатися та будувати централізовані рішення на базі ОСББ, що буде набагато дешевшим”, — пояснює голова Асоціації сонячної енергетики України ( АСЕУ ) Сергій Ручко.

Як підкреслює експерт, у власників квартир можуть бути проблеми з монтажем саме сонячних панелей, які потребують достатньо великої площі. Зазвичай власники квартир обмежуються площею балкону.

Другий важливий момент при виборі місця, в якому ви хочете встановлювати гібридну СЕС — обсяг споживаної електроенергії, що впливає на потужність електростанції, її габарити і ціну.

За словами Сергія Ручка, кожен випадок унікальний і залежить від власного споживання будинку чи квартири. Тому головне – правильний розрахунок з урахуванням усіх нюансів.

У той же час виробники деяких СЕС із продуктивністю до 3 кВт гарантують виробництво близько 150 кВт/год на місяць у зимовий час, чого для більшості квартир цілком достатньо. Щоправда, Сергій Ручко стверджує, що з 3-х кВт панелей буде 50-100 кВт/год на місяць узимку, якщо чистити сніг, а часом похмура погода стоїть тижнями.

Також у Мережі можна знайти пропозиції щодо встановлення сонячних панелей на балконі. При цьому, як попереджають їхні продавці, потужності останніх вистачить на зарядку телефонів та роботу деяких побутових приладів, але це коштує лише близько 10 тисяч гривень.

Ціна запитання

Наступне питання – фінансове, скільки доведеться віддати за гібридну СЕС? Як попереджає Сергій Ручко, ціна може змінюватись у дуже великих межах – залежно від виробника обладнання, використаних технологій, сервісу, ємності тих самих акумуляторів.

"Тому слід виділяти до 5 тисяч доларів, на автономну СЕС 5 кВт разом з акумуляторами. Але при підключенні "зеленого тарифу" та неминучого подорожчання електроенергії вони окупляться вже через 5 років. На жаль, люди іноді ризикують будинком заради економії у кілька десятків тисяч гривень. купуючи сумнівні варіанти із мінімальною гарантією. Такого я не розумію", — констатує співрозмовник "Телеграфу".

Загалом, за словами експерта, щось більш-менш підходяще починається приблизно з 3 тисяч доларів, а верхню межу взагалі порахувати важко. Та сама СЕС з потужністю до 3 кВт з урахуванням її монтажу коштуватиме трохи менше 3 тисяч доларів.

В крайньому випадку можна підстрахуватися та обзавестися сонячною панеллю на балконі, що коштуватиме в рази менше, але ці рішення мають недоліки.

Сонячні панелі на балконі

Припустимо, ви зрозуміли, що СЕС вам не по кишені або не по площі квартири, але є варіант і в цьому списку — сонячні панелі для балкона. Втім, тут слід відразу обмовитися — якщо ви хочете з їх допомогою рятуватися від блекауту, це навряд чи вийде.

Так, за словами Сергія Ручка, сонячні панелі, що є сьогодні у продажу, на балконах мають досить невеликі обсяги вироблення електроенергії. Це сильно залежить від їхньої потужності, пори року (влітку найкраще), сторони світла (на півночі чекати сонця не варто) та інших факторів.

Дешевий варіант

Наприклад, ви вирішили заощадити та купити найдешевші панелі по 50 ватів вартістю 2500 гривень. За габаритами на балконі ви можете розмістити 2-3 таких панелі, ось тільки електроенергії ви з них отримаєте дуже небагато. За словами Сергія Ручка, взимку це будуть у кращому разі 1,5 кВт/год електроенергії, влітку показник зросте до 5-7 кВт/год. Для розуміння обсягу доба роботи холодильника це мінімум 0,5 кВт/год. Інакше кажучи, сонячна панель не забезпечить вас електроенергією під час відключень світла, щоправда, накопичить обсяг, достатній для того, щоб зарядити телефон або ноутбук. Але в такому разі простіше і дешевше придбати павербанк, що коштуватиме лише близько 1000 гривень.

Середній варіант

Трохи кращий варіант – покупка потужнішої сонячної панелі на 200 Ватт. Така покупка обійдеться вам приблизно від 5 тисяч гривень, але через габарити ви навряд чи помістите більше однієї панелі. Однак ви зможете розраховувати отримати від них від 3-4 кВт/год на місяць взимку до 10-12 влітку. Надбавка звичайно відчутна, але у випадку блекауту, і ця панель вас не врятує.

Найдорожчий

Нарешті, найпотужніша панель 400 Ватт обійдеться від 6 до 12-15 тисяч гривень і зможе забезпечити в середньому 25-30 кВт/год на місяць, залежно від сезону. За підрахунками ЗМІ — це вже серйозніший обсяг і дозволить забезпечити роботу інтернет-роутера, маленького холодильника та ноутбука.

Словом, купівля та встановлення сонячних панелей на балкон не зможе зробити енергонезалежним, але дозволить заощадити свої витрати.

Підведемо підсумки

Так, при купівлі панелі в 400 Ватт за 10 тисяч гривень, за рік можна отримати приблизно 300-350 Квт/год електроенергії, що за нинішнього тарифу в 2,64 грн за 1 Кіловатт дає приблизно на 900-1000 гривень умовно "безкоштовної" електроенергії. Тобто окупність сонячної панелі становитиме залежно від її ціни від 6 до 12 років. При цьому слід пам’ятати, дешевий товар не завжди найкращий вибір, а одна панель може працювати до 25 років, тобто після 6-12 років роботи від неї піде "чистий" прибуток.

Які панелі краще брати на балкон

Втім, насправді сонячна панель на балконі може окупитись швидше, адже вже в червні українцям можуть підняти тариф на електроенергію. У Мінпаливенерго не назвали точних цифр, але пообіцяли, що він виявиться "посильним" для населення.