Что лучше: солнечные панели или павербанк? Плюсы и минусы каждого способа

Солнечная энергия или павербанк, что спасет во время блэкаута

Ужесточение графиков стабилизационных отключений в Украине с 27 мая, сделало еще более актуальным вопрос отключения электричества и способов борьбы с ним. Способ, бывший традиционным в первую военную зиму – генераторы на дизеле или бензине, продолжают оставаться самым популярным средством, но все чаще появляется альтернативный способ в виде "зеленой энергии".

"Телеграф" решил сравнить, каким образом будет проще, дешевле и удобнее бороться против с отключениями света. В наш список попали солнечная электростанция, солнечные панелей и жалюзи, а также обычные павербанки.

Что проще всего

Существует несколько способов генерации электроэнергии из энергии солнца. Сейчас можно купить:

полноценную солнечную электростанцию;

солнечные панели для балкона квартиры;

солнечные жалюзи для квартиры или дома.

Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. К примеру, полноценная СЭС способна радикально решить ваши проблемы с электроэнергией, но потребует много места и времени на установку. Солнечные панели для балкона и солнечные жалюзи для окон работают по схожему принципу и различаются местом установки, но имеют одинаковые проблемы.

Если вы не планируете обеспечивать себя электроэнергией на все время блэкаута, то проще всего будет приобрести павербанк и использовать его для подзарядки критически важных для вас гаджетов. Правда что-то более серьезное они не зарядят.

Мощность – зависит от ваших потребностей

Если вы хотите гарантированно обеспечить себя электроэнергией не только на время отсутствия электроэнергии, но и на будущее, лучшим выбором станет гибридная солнечная электростанция мощностью от 3 до 5 кВт. Последняя способна не только генерировать электроэнергию, но и накапливать ее, делая вас полностью независимым от энергосети.

Солнечные панели на балконе могут иметь различную мощность – от 50 до 400 Вт, но полностью закрыть потребление электроэнергии и сделать вас независимым от энергосети, не сможет. Но максимальной мощности в 400 Вт хватит чтобы обеспечить работу интернет-роутера, маленького холодильника и ноутбука.

Солнечные жалюзи, как рассказали "Телеграфу" в компании SolarGaps, могут генерировать до 100 Вт на квадратный метр площади в течение солнечного дня. Этого достаточно для зарядки ноутбука или уверенной работы телевизора.

Солнечная жалюзи

Хороший павербанк сам электроэнергию не генерирует, но накопленного объема хватит для зарядки мобильного телефона до 10 раз и меньшего числа более энергоемких устройств.

Что в итоге по деньгам?

Самый животрепещущий вопрос – цена решения вопроса электроэнергии на время отключений. И тут несомненно можно столкнуться с двумя полюсами – самым дешевым и самым дорогим вариантом.

Самым дорогим вариантом станет покупка гибридной СЭС мощностью 5 кВт – тут цена вопроса составит около 5 тысяч долларов. Можно воспользоваться и менее производительными 3 кВт ценой около 3 тысяч долларов, но ее мощности на 100% обеспечение ваших потребностей может и не хватить.

Самым дешевым вариантом остается павербанк – средняя цена прибора емкостью в 20 000 W около 1000 гривен, а более дешевые варианты (но и менее производительные) можно купить за еще меньшую сумму.

В среднем ценовом диапазоне расположились солнечные жалюзи и солнечные панели для балконов. Так, солнечные панели для балкона обойдутся вам примерно в 12-15 тысяч гривен за мощность в 400 Ватт.

Солнечные жалюзи будучи более инновационным товаром стоят дороже – 500 евро (22 000 гривен) за квадратный метр, плюс инвертор от 250 евро (11 000 гривен). При этом еще 150 евро (3300 гривен) стоит установка, но поставить жалюзи можно и самому, пользуясь инструкцией.

Выбираем что лучше - солнечная энергия или павербанк

Можно экономить на электроэнергии годами

Немаловажный вопрос для выбора – перспектива использования дальнейшей покупки:

если ваша цель просто переждать отключения, и вы уверены, что хотя бы несколько часов в сутки наверняка будете получать электроэнергию, то вполне можно обойтись павербанком;

если вы считаете, что с электроэнергией будут серьезные проблемы, а площадь вашего жилья и финансы это позволяют, лучше брать гибридную солнечную электростанцию;

если вы уверены, что свет будете получать, но не хотите просто обходиться павербанком, а готовы инвестировать в будущее, то ваш выбор солнечные панели или жалюзи.

Так, как подсчитывал "Телеграф", в среднем приобретение солнечных панелей или солнечной электростанции окупает себя примерно за 10 лет. С учетом гарантии в 25 лет, примерно 12-15 лет с помощью солнечной энергии можно серьезно экономить на счетах облэнерго.