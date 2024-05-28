Что лучше: солнечные панели или павербанк? Плюсы и минусы каждого способа
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Солнечная энергия или павербанк, что спасет во время блэкаута
Ужесточение графиков стабилизационных отключений в Украине с 27 мая, сделало еще более актуальным вопрос отключения электричества и способов борьбы с ним. Способ, бывший традиционным в первую военную зиму – генераторы на дизеле или бензине, продолжают оставаться самым популярным средством, но все чаще появляется альтернативный способ в виде "зеленой энергии".
"Телеграф" решил сравнить, каким образом будет проще, дешевле и удобнее бороться против с отключениями света. В наш список попали солнечная электростанция, солнечные панелей и жалюзи, а также обычные павербанки.
Что проще всего
Существует несколько способов генерации электроэнергии из энергии солнца. Сейчас можно купить:
- полноценную солнечную электростанцию;
- солнечные панели для балкона квартиры;
- солнечные жалюзи для квартиры или дома.
Каждый из этих способов имеет свои плюсы и минусы. К примеру, полноценная СЭС способна радикально решить ваши проблемы с электроэнергией, но потребует много места и времени на установку. Солнечные панели для балкона и солнечные жалюзи для окон работают по схожему принципу и различаются местом установки, но имеют одинаковые проблемы.
Если вы не планируете обеспечивать себя электроэнергией на все время блэкаута, то проще всего будет приобрести павербанк и использовать его для подзарядки критически важных для вас гаджетов. Правда что-то более серьезное они не зарядят.
Мощность – зависит от ваших потребностей
Если вы хотите гарантированно обеспечить себя электроэнергией не только на время отсутствия электроэнергии, но и на будущее, лучшим выбором станет гибридная солнечная электростанция мощностью от 3 до 5 кВт. Последняя способна не только генерировать электроэнергию, но и накапливать ее, делая вас полностью независимым от энергосети.
Солнечные панели на балконе могут иметь различную мощность – от 50 до 400 Вт, но полностью закрыть потребление электроэнергии и сделать вас независимым от энергосети, не сможет. Но максимальной мощности в 400 Вт хватит чтобы обеспечить работу интернет-роутера, маленького холодильника и ноутбука.
Солнечные жалюзи, как рассказали "Телеграфу" в компании SolarGaps, могут генерировать до 100 Вт на квадратный метр площади в течение солнечного дня. Этого достаточно для зарядки ноутбука или уверенной работы телевизора.
Хороший павербанк сам электроэнергию не генерирует, но накопленного объема хватит для зарядки мобильного телефона до 10 раз и меньшего числа более энергоемких устройств.
Что в итоге по деньгам?
Самый животрепещущий вопрос – цена решения вопроса электроэнергии на время отключений. И тут несомненно можно столкнуться с двумя полюсами – самым дешевым и самым дорогим вариантом.
Самым дорогим вариантом станет покупка гибридной СЭС мощностью 5 кВт – тут цена вопроса составит около 5 тысяч долларов. Можно воспользоваться и менее производительными 3 кВт ценой около 3 тысяч долларов, но ее мощности на 100% обеспечение ваших потребностей может и не хватить.
Самым дешевым вариантом остается павербанк – средняя цена прибора емкостью в 20 000 W около 1000 гривен, а более дешевые варианты (но и менее производительные) можно купить за еще меньшую сумму.
В среднем ценовом диапазоне расположились солнечные жалюзи и солнечные панели для балконов. Так, солнечные панели для балкона обойдутся вам примерно в 12-15 тысяч гривен за мощность в 400 Ватт.
Солнечные жалюзи будучи более инновационным товаром стоят дороже – 500 евро (22 000 гривен) за квадратный метр, плюс инвертор от 250 евро (11 000 гривен). При этом еще 150 евро (3300 гривен) стоит установка, но поставить жалюзи можно и самому, пользуясь инструкцией.
Можно экономить на электроэнергии годами
Немаловажный вопрос для выбора – перспектива использования дальнейшей покупки:
- если ваша цель просто переждать отключения, и вы уверены, что хотя бы несколько часов в сутки наверняка будете получать электроэнергию, то вполне можно обойтись павербанком;
- если вы считаете, что с электроэнергией будут серьезные проблемы, а площадь вашего жилья и финансы это позволяют, лучше брать гибридную солнечную электростанцию;
- если вы уверены, что свет будете получать, но не хотите просто обходиться павербанком, а готовы инвестировать в будущее, то ваш выбор солнечные панели или жалюзи.
Так, как подсчитывал "Телеграф", в среднем приобретение солнечных панелей или солнечной электростанции окупает себя примерно за 10 лет. С учетом гарантии в 25 лет, примерно 12-15 лет с помощью солнечной энергии можно серьезно экономить на счетах облэнерго.