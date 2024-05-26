Майже всю добу: "Укренерго" повідомило про графіки відключення світла у понеділок, 27 травня

Вимикати електроенергію будуть у побутових та промислових споживачів

У неділю населенню не вимикали світло, але вже в понеділок, 27 травня, ліміти споживання повернуться. При їхньому перевищенні будуть застосовані графіки відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Ліміти споживання 27 травня 2024 року будуть діяти з 6:00 до 24:00.

Обмеження введені для усіх областей України. Якщо ліміти споживання будуть перевищені, то будуть вимикати світло за графіком.

В "Укренерго" повідомили, що деякі об’єкти будуть живити без обмежень. Це стосується об’єктів критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність населення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" опублікував ексклюзивне інтерв’ю з головою правління ПрАТ "НЕК "Укренерго" Володимиром Кудрицьким. Він відповів на всі запитання, які турбують населення. Кудрицький розповів, що Україна буде відновлювати пошкоджені об’єкти інфраструктури там, де це буде можливо. Але деякі доведеться будувати заново.

Проте через російські обстріли є необхідність підняти тариф на світло. На відновлення та ремонт критичної інфраструктури потрібні величезні кошти.

В "Укренерго" раніше попереджали українців, що відключення світла будуть протягом місяців. Особливо складна ситуація у вечірні години.