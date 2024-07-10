Удар по "Охматдиту" спричинив сплеск пожертвувань. У день атаки Києва українці донатили в рази активніше, ніж зазвичай

Збори для ЗСУ виросли в десятки разів на день атаки Охматдиту

Ракетна атака росіян по Україні у понеділок, 8 липня, коштувала життя 38 мирним українцям. Але особливо обурило всіх те, що однією з цілей для удару стала дитяча лікарня "Охматдит", під час якої загинули дорослі та поранені діти. Руїни на місці удару припинили забирати лише через добу після нападу.

Після атаки маса благодійних фондів, відомих бізнесменів та меценатів закликали збирати гроші на потреби постраждалих та самого "Охматдиту". На ці потреби лише на рахунок відкритий співзасновником Monobank Олегом Гороховським за 22 години зібрали 250 мільйонів гривень.

Як розповіли "Телеграфу" у Благодійному фонді "Таблеточки", після відкриття рахунку на потреби "Охматдиту" 8 липня приблизно за добу на нього надійшли трохи більше 30 млн грн, ще 18 млн грн надійшли з інших джерел.

"Однією з цілей атаки на Україну був ПДВ "Охматдит" — одна з ключових лікарень, де проходять лікування близько 140 дітей з онкологічними захворюваннями. Тому онкохворі діти розміщені в чотирьох різних лікарнях, і ми готуємося підтримати ті лікарні, які прийняли онкохворих дітей з " Охматдиту". Також може виникнути необхідність оплачувати у приватних медичних установах ті високотехнологічні процедури, які можуть бути недоступні в інших державних або комунальних лікарнях (променева терапія, лабораторна діагностика, КТ/МРТ), та закривати інші невідкладні потреби сімей та дітей", — пояснили у Фонді, пояснюючи, куди підуть зібрані кошти.

Але також спостерігалося різке зростання донатів від українців та фондів, які збирають кошти на допомогу ЗСУ.

Як розповіла у своєму профілі в Instagram Меланія Подоляк, дівчина загиблого пілота Андрія Пільщикова з позивним "Джус", буквально за 6,5 години було зібрано 5 млн грн для допомоги 40-й бригаді тактичної авіації. При цьому спочатку планувалося зібрати лише 3 мільйони. Дівчина пояснила це люттю та переживанням українців за своїх дітей.

У фонді Притули, який організовував цей збір спільно з Меланією Подоляк, "Телеграфу" пояснили, що зазвичай подібний збір на 5 млн грн закривається приблизно за тиждень.

Згідно з відкритими даними звітності фонду "Повернися живим", за 8 липня до фонду задонатили 39,5 млн грн, а 7 та 6 червня це були 961 тис. грн та 1,6 млн грн відповідно. Загалом кожен обстріл України викликає приріст пожертв українців для "Повернися живим", наприклад 30 червня, коли ракети падали на Київ, а в Харкові КАБом було знищено будівлю "Нової пошти", зібрано 70,1 млн грн.

Тим часом стали відомі дані пілотів російської стратегічної авіації, які завдали удару по "Охматдиту". Вони відносяться до 22 важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил ЗС РФ (в/ч 06987, аеродром базування "Енгельс").