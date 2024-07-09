"Ми не вивозимо війну": блогери раптово заговорили методичками про "мир" після удару по "Охматдиту"

Відразу кілька блогерів записали відео зі схожим посиланням

Популярний український блогер мільйонник Олександр Волошин записав відео після чергової терористичної атаки росіян по "Охматдиту". Однак посил його висловлювань був неоднозначним.

Відео було опубліковано на його сторінці в Instagram в stories. Там він заявив, що Україна зараз "не вивозить цю війну", і що українській владі "треба зіграти" за правилами росіян.

"Я вважаю, що потрібно бути набагато розумнішими. Ми не вивозимо цю війну зараз. Давайте будемо відвертими — не вивозимо. Страждатимуть багато людей і вмиратимуть багато людей за те, що ми не вивеземо. Потрібно бути хитрішими в цій усій грі. Тому що це гра. Потрібно зіграти за їхніми правилами. А потім в один момент потрібно зробити так, щоб вони о***ли й за фактом вони зіграли за нашими правилами. Прорахувати ці кілька кроків не так складно. Я не розумію, чому це не робиться. Мене від цього бомбить", — сказав у сторіс Волошин.

Після цього навколо його персони спалахнув скандал. Сам він зазначив, що в особисті повідомлення отримав велику кількість хейту.

У наступних сторіс він сказав, що поспілкувався з військовими та зрозумів позицію. Блогер зазначив, що не міг навіть подивитися на ситуацію з іншого боку. Він сказав, що якщо дивитися з боку військового, а не людини в тилу, це зовсім інша історія.

При цьому у своєму блозі Волошин показує, що допомагає ліками, їжею та іншими після трагедії в "Охматдиті".

Що цікаво, відео з подібними думками водночас вийшли ще в кількох блогерів. Наприклад, учасниця шоу "Супремодель по-українськи" та "Від пацанки до панянки" Владислава Роговенко зняла сторіс, у якій сказала таке:

"Я в шоці від новин. Нехай клоун їде і домовляється про мир! Досить невинних смертей і цього жаху. Ну скільки це триватиме? Моїй агресії немає межі. Я ненавиджу владу з двох боків".

Подібні сторіс вийшли у таких блогерів як Юлія Верба, Міла Бараєва, Настя Умко, Роман Свечкоренко та інші.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що атака по "Охматдиту" відбулася напередодні саміту НАТО. Цей обстріл був "ляпасом Альянсу".