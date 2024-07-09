Доба безперервної праці: аварійно-рятувальні роботи на території "Охматдиту" у Києві завершено (фото)

На локації є загиблі та постраждалі

У вівторок, 9 липня, на території атакованого російською ракетою "Охматдиту" було повністю завершено аварійно-рятувальні роботи. Раніше звідси евакуювали хворих та персонал.

На цій локації загинуло двоє людей. Про це повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у своєму Telegram-каналі.

Відомо, що під час ворожої атаки ракета потрапила до приміщення Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит". В результаті події корпуси медустанови отримали серйозні пошкодження.

На місці протягом доби працювали усі екстрені служби міста, а рятувальники розбирали завали. Наразі всі аварійно-рятувальні роботи на локації завершені.

Повідомляється, що внаслідок атаки РФ в "Охматдиті" загинуло 2 особи, а за медичною допомогою звернулося 32 поранених. Госпіталізовано із травмами 8 дітей.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко подякував усім небайдужим за допомогу і написав у своєму Telegram-каналі: "Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців".

На даний момент відомо, що всього в столиці, внаслідок вчорашньої ворожої атаки загинуло 29 осіб, серед яких — 4 дітей. Крім цього, 117 осіб постраждали, з них 10 дітей. Врятувати вдалося 11 людей.

Нагадаємо, що у понеділок, 8 липня, Росія завдала ракетного удару по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Тоді там було близько 600 пацієнтів і стільки ж людей, серед яких значна частина — персонал. Також під час удару у лікарні проходило дві операції.

Раніше "Телеграф" повідомив про те, що за інформацією моніторингових пабліків та Повітряних сил ЗСУ, окупанти 8 липня застосували різний спектр озброєння. Були пуски крилатих ракет із бомбардувальників Ту-95, балістика, а також пуск ракет "Кинжал" та "Калібрів". У мережі писали про додатковий виліт групи літаків Ту-22М3 та загрозу пусків ракет типу Х-22.