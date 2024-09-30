Продовжить час без підзарядки: 4 способи економії заряду для смартфонів

Ці чотири способи допоможуть заощадити заряд на вашому смартфоні

Мешканці України живуть за умов частих відключень світла. Це означає, що потрібно пам’ятати про правила, які допоможуть залишатися на зв’язку. Раніше "Телеграф" розповідав про те, як зберегти заряд батареї смартфона в холодну пору, а тепер розповість про те, як заощадити заряд на смартфонах.

Існують чотири популярні способи, які можуть допомогти, повідомляє "Уніан". При цьому нічого не потрібно встановлювати — всі функції вже вбудовані за замовчанням.

Режим економії енергії

Багато хто не звертає уваги на цей режим, навіть якщо заряд батареї опустився нижче 20%. Він значно знижує кількість енергії, яку споживає смартфон. На деяких телефонах з Android є енергозберігаючий режим "Ультра". При його включенні система автоматично включає темний режим, зменшує яскравість екрану та відключає всі ресурсоємні процеси.

Вимкнення геолокації

Геолокація сильно розряджає телефон і скорочує термін його служби. Щоб вимкнути її, потрібно відкрити налаштування та знайти розділ "Локація". Він розташований у розділі "Особисті дані та конфіденційність"; або ж потрібно вимкнути геолокацію для кожної програми окремо.

Активація темного режиму

Темний режим продовжує автономність телефону. Однак він доступний на смартфонах із OLED-екранами. OLED – це органічні світлодіоди, які самостійно випромінюють світло під час проходження через них електричного струму. Тим, у кого смартфони з IPS-дисплеєм, темний режим не допоможе.

Адаптивна зарядка

Ця функція допоможе вчасно зарядити смартфон та зберегти його заряд. Для цього треба поставити смартфон заряджатися на всю ніч, виставити час будильника, наприклад, на 8 годин і лягти спати. Акумулятор поповнюватиме ємність повільно і зарядиться рівно на 100% за кілька хвилин до того, як спрацює будильник.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому смартфон швидко втрачає заряд. Є п’ять можливих причин цього явища.