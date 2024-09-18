Власникам смартфонів варто напружитися? З’ясувалося, як вибухівка потрапила до пейджерів "Хезболли"

Потрібно було лише до трьох грам вибухової речовини

Пейджери, які належали членам проіранського радикального угруповання "Хезболла", пройшли деяку "модифікацію" вибухівкою, перш ніж потрапити до рук бойовиків. Її провели спецслужби Ізраїлю "Моссад".

Про це повідомляє Reuters. Видання посилається на високопоставленого інформатора у ліванських органах безпеки.

У статті йдеться про те, що шпигуни ще на рівні виробництва заклали вибухову речовину в тайванські пейджери, які призначалися для ліванського угруповання "Хезболла". Потім за спеціальним сигналом пейджери почали нагрівати свої акумулятори та вибухати. Йдеться про таку потужну вибухову речовину як пентаеритриттнтранітрат. Вона залишалося "непоміченою" у пейджерах організацією "Хезболла" протягом кількох місяців.

"Моссад вбудував у пристрій плату з вибуховим матеріалом, яка отримує код. Її дуже важко виявити будь-яким способом. Навіть за допомогою будь-якого пристрою чи сканера ", — зазначило джерело.

Інсайдер повідомив, що 3000 пейджерів зазнали вибуху після отримання закодованого повідомлення, яке активувало приховану вибухівку.

Інше джерело в правоохоронних органах повідомило агентство Reuters, що в нових пейджерах було приховано до трьох грамів вибухової речовини.

Колишній агент Агентства національної безпеки США Едвард Сноуден, який ховається від правосуддя в РФ, назвав вибухи пейджерів у Лівані "жахливим прецедентом".

"Якби це були iPhone, що залишають фабрику з вибухівкою всередині, ЗМІ набагато швидше зрозуміли б, який жахливий прецедент був створений сьогодні. Ніщо не може виправдати це. Це злочин. Злочин. І всі у світі стали менш безпечними через це ", — Написав він у мережі Х.

Довідка

Пентаеритриттнтранітрат (ТЕН) схожий на літієві солі, які використовують у батареях електроприладів, тому навіть ретельна перевірка пейджерів нічого не виявила. Ця вибухова речовина зазвичай використовується в армійських детонаторах.

Раніше "Телеграф" нагадав читачам, що таке пейджер і навіщо він потрібний.