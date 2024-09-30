Продлит время без подзарядки: 4 способа экономии заряда для смартфонов

Эти четыре способа помогут сэкономить заряд на вашем смартфоне

Жители Украины живут в условиях частых отключений света. Это значит, что нужно помнить о правилах, которые помогут вам оставаться на связи. Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сохранить заряд батареи смартфона в холодное время, а теперь расскажет о том, как сэкономить заряд на смартфонах.

Существуют четыре популярных способа, которые могут помочь, сообщает "Униан". При этом ничего не нужно устанавливать — все функции уже встроены по умолчанию.

Режим экономии энергии

Многие не обращают внимания на этот режим, даже если заряд батареи опустился ниже 20%. Он существенно понижает количество энергии, которое потребляет смартфон. В то же время на некоторых телефонах с Android есть энергосберегающий режим "Ультра". При его включении система автоматически включает темный режим, уменьшает яркость экрана и отключает все ресурсокоемкие процессы.

Отключение геолокации

Геолокация сильно разряжает телефон, и сокращает срок его службы. Чтобы отключить ее, нужно открыть настройки и найти раздел "Локация". Он расположен в разделе "Личные данные и конфиденциальность"; либо же нужно отключить геолокацию для каждого приложения в отдельности.

Активация темного режима

Темный режим продлевает автономность телефонов. Однако он доступен на смартфонах с OLED-экранами. OLED — это органические светодиоды, которые самостоятельно испускают свет при прохождении через них электрического тока. Тем, у кого смартфоны с IPS-дисплем темный режим не поможет.

Адаптивная зарядка

Данная функция поможет вовремя зарядить смартфон и сохранить его заряд. Для этого надо поставить смартфон заряжаться на всю ночь, выставить время будильника, например на 8 часов и лечь спать. Аккумулятор будет восполнять емкость медленно и зарядится ровно на 100% за несколько минут до того, как сработает будильник.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему смартфон быстро теряет заряд. Есть пять возможных причин этого явления.