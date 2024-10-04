"Исландия" выпустила расследование о депутате Железняке: коррупция и элитная недвижимость

При участии народного депутата Ярослава Железняка путем обмана разворовываются бюджетные средства, а он сам накапливает богатства, почти в 10 раз превышающие его официальный доход.

Об этом говорится в расследовании проекта "Исландия" — "Ржавый депутат: кто такой Ярослав Железняк на самом деле".

Автор расследования Сергей Иванов утверждает, что Железняк покрывает коррупцию в налоговой службе и сотрудничает с несколькими олигархами.

В частности, в расследовании говорится, что свою трудовую карьеру Железняк начал помощником пророссийского депутата от Партии регионов, а впоследствии работал в московском GR-агентстве.

Также известно, что семья Железняка до сих пор проживает в оккупированном Донецке, где сохранила бизнес, а отчасти в Москве.

Сам же нардеп за пять лет депутатства переехал в элитную квартиру в центре Киева, приобрел несколько премиальных авто. Сумма приобретенных за годы депутатства активов превышает официальные доходы в десять раз, говорится в расследовании.