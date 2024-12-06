Забудьте фразу "з легким паром". Як правильно замінити цю кальку українською мовою

Це потрібно запам'ятати раз і назавжди

Багато хто з українців почали переходити у повсякденному спілкуванні на рідну мову. Проте вони почали поставати перед труднощами перекладу звичних російських висловів.

Це стосується і вислову "с легким паром", яку зазвичай використовують як побажання доброго здоров'я після лазні. Мовознавець Олександр Авраменко в ефірі програми "Сніданок з 1+1" пояснив, що дослівно перекласти його правильно не вийде.

"Цей вислів у російській мові використовують, як побажання доброго здоров'я після лазні або ванної, коли людина після водних процедур виходить ніби оновленою, відчуває полегкість", — розповів він.

За словами мовознавця, в українській мові слово "пара" більш уживана як іменник жіночого роду — це вона. Буквально ж перекладати фразеологізми не можна, а етикетні формули побажання — це стійкі сполуки слів, ті ж самі фразеологізми, акцентував мовознавець. Авраменко зазначив, що українські словники пропонують цій російській фразі такі відповідники: "доброго здоров'я" або "приємного спочинку".

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно українською хвалити розумних. Адже "умнічка" – це калька з російської.