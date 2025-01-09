Не тільки бутерброд та канапка: як ще цікаво назвати цю закуску українською
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Українська мова дуже багата на колоритні слова. Наприклад, слово "бутерброд" має не тільки синонім "канапка" — існують понад 20 слів, які можуть замінити цю назву популярної закуски, яка прийшла з німецької мови.
Про це повідомляє мовний портал slovotvir.org.ua. В українській мові існують такі синоніми слова "бутерброд":
- канапка;
- накладанець;
- мазанець;
- ма́занка;
- на́хліб;
- пота́пці;
- похлібець;
- скибка (с маслом);
- перекусник;
- маслохліб;
- салохліб;
- сирохліб;
- перекусень;
- намазник;
- розтягнирот;
- хлібець;
- нахлібок;
- намазанець;
- намазун;
- невальник;
- ненавальник;
- нахлібник;
- перекладинець;
- пані́нець.
Також можна сказати "хліб з маслом, хліб з ковбасою, хліб з ковбасою та маслом, хліб з салом".
За часів козацтва "потапцями" називались своєрідні бутерброди, закуску до горілки. На пательні смажили сало, нарізане тонкими пластами, а на цьому жирі обсмажували з обох боків шматочки чорного житнього хліба. Потім на грінки клали сало, після чого посипали подрібненим часником та нарізаними петрушкою і кропом.
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