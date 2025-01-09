Не тільки бутерброд та канапка: як ще цікаво назвати цю закуску українською

Вчіть українську разом із "Телеграфом"

Українська мова дуже багата на колоритні слова. Наприклад, слово "бутерброд" має не тільки синонім "канапка" — існують понад 20 слів, які можуть замінити цю назву популярної закуски, яка прийшла з німецької мови.

Про це повідомляє мовний портал slovotvir.org.ua. В українській мові існують такі синоніми слова "бутерброд":

канапка;

накладанець;

мазанець;

ма́занка;

на́хліб;

пота́пці;

похлібець;

скибка (с маслом);

перекусник;

маслохліб;

салохліб;

сирохліб;

перекусень;

намазник;

розтягнирот;

хлібець;

нахлібок;

намазанець;

намазун;

невальник;

ненавальник;

нахлібник;

перекладинець;

пані́нець.

Також можна сказати "хліб з маслом, хліб з ковбасою, хліб з ковбасою та маслом, хліб з салом".

За часів козацтва "потапцями" називались своєрідні бутерброди, закуску до горілки. На пательні смажили сало, нарізане тонкими пластами, а на цьому жирі обсмажували з обох боків шматочки чорного житнього хліба. Потім на грінки клали сало, після чого посипали подрібненим часником та нарізаними петрушкою і кропом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально прощатись українською мовою.