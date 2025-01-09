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Не тільки бутерброд та канапка: як ще цікаво назвати цю закуску українською

Автор
Євген Устименко
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Бутерброд в українській мові має низку колоритних назв
Бутерброд в українській мові має низку колоритних назв. Фото Колаж "Телеграфу"

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Українська мова дуже багата на колоритні слова. Наприклад, слово "бутерброд" має не тільки синонім "канапка" — існують понад 20 слів, які можуть замінити цю назву популярної закуски, яка прийшла з німецької мови.

Про це повідомляє мовний портал slovotvir.org.ua. В українській мові існують такі синоніми слова "бутерброд":

  • канапка;
  • накладанець;
  • мазанець;
  • ма́занка;
  • на́хліб;
  • пота́пці;
  • похлібець;
  • скибка (с маслом);
  • перекусник;
  • маслохліб;
  • салохліб;
  • сирохліб;
  • перекусень;
  • намазник;
  • розтягнирот;
  • хлібець;
  • нахлібок;
  • намазанець;
  • намазун;
  • невальник;
  • ненавальник;
  • нахлібник;
  • перекладинець;
  • пані́нець.

Також можна сказати "хліб з маслом, хліб з ковбасою, хліб з ковбасою та маслом, хліб з салом".

За часів козацтва "потапцями" називались своєрідні бутерброди, закуску до горілки. На пательні смажили сало, нарізане тонкими пластами, а на цьому жирі обсмажували з обох боків шматочки чорного житнього хліба. Потім на грінки клали сало, після чого посипали подрібненим часником та нарізаними петрушкою і кропом.

Раніше "Телеграф" розповідав, як оригінально прощатись українською мовою.

Теги:
#Україна #Українська мова #Слова #Бутерброд #Варіанти