Забудьте про вираз "ни в коем случае": як правильно сказати українською

Використання російських виразів в українській мові є помилкою

В Україні за три роки повномасштабної війни чимало громадян вирішили свідомо перейти українською мовою. Водночас, дослівний переклад з російської деяких виразів є неправильним.

Про один із таких прикладів розповів філолог Олександр Авраменко. У цій ситуації йдеться про слово "випадок", яке українською мовою звучить як "випадок".

Неправильним є варіант "у випадку необхідності" — це запозичення з російської мови. Українською мовою правильно говорити "у разі потреби" або "за потреби".

Також неправильним є вираз "у більшості випадків" (від російського "в большинстве случаев"). Правильно говорити "здебільшого" чи "переважно".

Крім того, філолог назвав такі правильні та неправильні форми словосполучень:

рос. "ни в коем случае" – укр. "у жодному разі";

рос. "от случая к случаю" – "коли-не-коли", "вряди годи".

"Насамкінець лише додам – вивчаймо мову, яку передали нам наші предки", — підсумував український філолог Олександр Авраменко.

Раніше "Телеграф" писав, як сказати українською "Будь здоров!".