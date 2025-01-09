Не только бутерброд и канапка: как еще интересно назвать эту закуску на украинском

Учите украинский вместе с "Телеграфом"

Украинский язык очень богат на колоритные слова. Например, слово "бутерброд" имеет не только синоним "канапка" — существуют более 20 слов, которые могут заменить данное название популярной закуски, которое пришло из немецкого языка.

Об этом сообщает языковой портал slovotvir.org.ua. В украинском языке существуют такие синонимы слова "бутерброд":

канапка;

накладанець;

мазанець;

ма́занка;

на́хліб;

пота́пці;

похлібець;

скибка (с маслом);

перекусник;

маслохліб;

салохліб;

сирохліб;

перекусень;

намазник;

розтягнирот;

хлібець;

нахлібок;

намазанець;

намазун;

невальник;

ненавальник;

нахлібник;

перекладинець;

пані́нець.

Также можно сказать "хлеб с маслом, хлеб с колбасой, хлеб с колбасой и маслом, хлеб с салом".

Во времена казачества "потапцами" назывались своеобразные бутерброды, закуску к горилке. На сковороде жарили сало, нарезанное тонкими пластами, а на этом жире обжаривали по обе стороны кусочки черного ржаного хлеба. Затем на гренки клали сало, после чего посыпали измельченным чесноком и нарезанными петрушкой и укропом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально прощаться на украинском языке.