Укр

Не только бутерброд и канапка: как еще интересно назвать эту закуску на украинском

Автор
Евгений Устименко
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Автор
Бутерброд в украинском языке имеет ряд колоритных названий
Бутерброд в украинском языке имеет ряд колоритных названий. Фото Коллаж "Телеграфа"

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Украинский язык очень богат на колоритные слова. Например, слово "бутерброд" имеет не только синоним "канапка" — существуют более 20 слов, которые могут заменить данное название популярной закуски, которое пришло из немецкого языка.

Об этом сообщает языковой портал slovotvir.org.ua. В украинском языке существуют такие синонимы слова "бутерброд":

  • канапка;
  • накладанець;
  • мазанець;
  • ма́занка;
  • на́хліб;
  • пота́пці;
  • похлібець;
  • скибка (с маслом);
  • перекусник;
  • маслохліб;
  • салохліб;
  • сирохліб;
  • перекусень;
  • намазник;
  • розтягнирот;
  • хлібець;
  • нахлібок;
  • намазанець;
  • намазун;
  • невальник;
  • ненавальник;
  • нахлібник;
  • перекладинець;
  • пані́нець.

Также можно сказать "хлеб с маслом, хлеб с колбасой, хлеб с колбасой и маслом, хлеб с салом".

Во времена казачества "потапцами" назывались своеобразные бутерброды, закуску к горилке. На сковороде жарили сало, нарезанное тонкими пластами, а на этом жире обжаривали по обе стороны кусочки черного ржаного хлеба. Затем на гренки клали сало, после чего посыпали измельченным чесноком и нарезанными петрушкой и укропом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как оригинально прощаться на украинском языке.

Теги:
#Украина #Украинский язык #Слова #Бутерброд #Варианты