Не только бутерброд и канапка: как еще интересно назвать эту закуску на украинском
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Украинский язык очень богат на колоритные слова. Например, слово "бутерброд" имеет не только синоним "канапка" — существуют более 20 слов, которые могут заменить данное название популярной закуски, которое пришло из немецкого языка.
Об этом сообщает языковой портал slovotvir.org.ua. В украинском языке существуют такие синонимы слова "бутерброд":
- канапка;
- накладанець;
- мазанець;
- ма́занка;
- на́хліб;
- пота́пці;
- похлібець;
- скибка (с маслом);
- перекусник;
- маслохліб;
- салохліб;
- сирохліб;
- перекусень;
- намазник;
- розтягнирот;
- хлібець;
- нахлібок;
- намазанець;
- намазун;
- невальник;
- ненавальник;
- нахлібник;
- перекладинець;
- пані́нець.
Также можно сказать "хлеб с маслом, хлеб с колбасой, хлеб с колбасой и маслом, хлеб с салом".
Во времена казачества "потапцами" назывались своеобразные бутерброды, закуску к горилке. На сковороде жарили сало, нарезанное тонкими пластами, а на этом жире обжаривали по обе стороны кусочки черного ржаного хлеба. Затем на гренки клали сало, после чего посыпали измельченным чесноком и нарезанными петрушкой и укропом.
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