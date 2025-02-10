Добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС обійдеться Україні в рази дешевше за будівництво з нуля, як в Польщі – ЗМІ

Україна має шанс добудувати два енергоблоки Хмельницької АЕС, які готові на 80% та 25%, що буде в рази дешевше, ніж будувати АЕС з нуля. Про це йдеться в статті видання "РБК-Україна".

"Для введення в експлуатацію додаткових 2 ГВт атомної генерації в Україні не потрібні такі значні кошти, як польській компанії PEJ, адже рівень будівельної готовності третього та четвертого енергоблоків ХАЕС становлять 80% та 25% відповідно. Добудова блоків буде в рази дешевшим проєктом у порівнянні з будівництвом з нуля, крім того, Україна уже має унікальну можливість придбати готові корпуси реакторів у болгарської сторони", — йдеться в статті.

Наразі низка розвинених країн активно розвиває проєкти атомної енергетики.

"Я все-таки сподіваюся, що ми почнемо щось робити в Україні і наші люди будуть задіяні. Наш будівельно-монтажний персонал працював у багатьох країнах. Наші енергоблоки потребують оновлення, тому треба будувати нові об'єкти", – прокоментував голова правління АТ "Київський науково-дослідний та проєктно-конструкторський інститут "Енергопроєкт" Юрій Сапожников.

Як відомо, ще у квітні 2024 року уряд України оголосив про намір завершити будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької АЕС. Готовність блоку № 3 становить 80%, блоку № 4 – 25%.