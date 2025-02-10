Достройка двух энергоблоков Хмельницкой АЭС обойдется Украине в разы дешевле строительства с нуля, как в Польше – СМИ

У Украины есть шанс достроить два энергоблока Хмельницкой АЭС, которые готовы на 80% и 25%, что будет в разы дешевле, чем строить АЭС с нуля. Об этом говорится в статье "РБК-Украина".

"Для ввода в эксплуатацию дополнительных 2 ГВт атомной генерации в Украине не нужны такие значительные средства, как польской компании PEJ, ведь уровень строительной готовности третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС составляют 80% и 25% соответственно. Достройка блоков будет в разы более дешевым проектом по сравнению со строительством с нуля, кроме того, у Украины уже есть уникальная возможность приобрести готовые корпуса реакторов у болгарской стороны", — говорится в статье.

В настоящее время ряд развитых стран активно развивают проекты атомной энергетики.

"Я все-таки надеюсь, что мы начнем что-то делать в Украине и наши люди будут задействованы. Наш строительно-монтажный персонал работал во многих странах. Наши энергоблоки нуждаются в обновлении, поэтому нужно строить новые объекты", – прокомментировал глава правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Сапожников.

Как известно, еще в апреле 2024 года правительство Украины объявило о намерении завершить строительство энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой АЭС. Готовность блока №3 составляет 80%, блока №4 – 25%.