Вигадки про нестачу газу поширює ексглава Оператора ГТС Макогон, – Сазонов
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Інформація про нібито нестачу газу в Україні та можливі перебої з його постачанням не відповідає дійсності та є частиною інформаційної маніпуляції.
Про це заявив військовий і політолог Кирило Сазонов.
"Можливо, ви бачили в соцмережах заяви про те, що в Україні немає газу і всі замерзнуть. Не вірте цій нісенітниці. Її розповсюджує Сергій Макогон – колишній посадовець, який у перший рік повномасштабної війни залишив Україну, виїхав до Канади й звідти поширює неправдиві твердження", – написав Сазонов.
За його словами, Макогон, обіймаючи посаду директора державної компанії, закуповував російські труби, а сотні мільйонів гривень виводив на фіктивні компанії. Через загрозу кримінальної відповідальності він залишив країну, оформивши фіктивне закордонне відрядження.
Крім того, Сазонов зазначив, що ексглава Оператора ГТС України нині судиться з державою за премію в 10 млн грн.
"Жодних відключень газу не буде, як би цього не бажали дезертири з Канади", – підсумував він.