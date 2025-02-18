Вигадки про нестачу газу поширює ексглава Оператора ГТС Макогон, – Сазонов

Інформація про нібито нестачу газу в Україні та можливі перебої з його постачанням не відповідає дійсності та є частиною інформаційної маніпуляції.

Про це заявив військовий і політолог Кирило Сазонов.

"Можливо, ви бачили в соцмережах заяви про те, що в Україні немає газу і всі замерзнуть. Не вірте цій нісенітниці. Її розповсюджує Сергій Макогон – колишній посадовець, який у перший рік повномасштабної війни залишив Україну, виїхав до Канади й звідти поширює неправдиві твердження", – написав Сазонов.

За його словами, Макогон, обіймаючи посаду директора державної компанії, закуповував російські труби, а сотні мільйонів гривень виводив на фіктивні компанії. Через загрозу кримінальної відповідальності він залишив країну, оформивши фіктивне закордонне відрядження.

Крім того, Сазонов зазначив, що ексглава Оператора ГТС України нині судиться з державою за премію в 10 млн грн.

"Жодних відключень газу не буде, як би цього не бажали дезертири з Канади", – підсумував він.