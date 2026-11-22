У ньому приймали короля, а згодом жили військові: як розкішний палац на Хмельниччині став руїнами (фото)
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Вигляд князівської резиденції у XIX столітті зберегли роботи Наполеона Орди
Від палацу князів Сангушків в Ізяславі на Хмельниччині залишилися високі стіни, арки й фрагменти прилеглих споруд. Будівля стоїть без даху: крізь порожні вікна парадних залів видно небо, а всередині ростуть дерева й трава.
Як родинна резиденція, де приймали європейську аристократію, стала військовими казармами, розповів український блогер Кирило Бабченко. Палац звели на місці давніх укріплень, неподалік від злиття Горині й Понори.
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Палац, який княгиня подарувала синові
Резиденцію будували в 1754–1770 роках. Після смерті чоловіка за будівництво взялася княгиня Барбара Сангушкова: палац мав стати подарунком її синові Янушу Модесту Сангушку.
Барбара Сангушкова особисто переглядала креслення, вимагала змін і стежила за тим, якою буде майбутня резиденція. Проєкт розробив італійський архітектор Паоло Антоніо Фонтана, а згодом його доопрацював королівський архітектор Якуб Фонтана.
Барокові зали та ілюмінація для короля
В Ізяславі постав один із найвиразніших барокових палацових ансамблів Волині. До парадного двору вів місток через оборонний рів, а поруч із головним корпусом тягнулися аркадні галереї. Ряд арок добре видно на малюнку бічного фасаду.
Парадні зали прикрашала ліпнина. В оздобленні використали венеційську штукатурку й паперові шпалери, які у XVIII столітті ще тільки входили в моду. У кімнатах були картини й порцеляна, а в резиденції облаштували бібліотеку.
У 1787 році в палаці приймали Станіслава Августа Понятовського, останнього короля Речі Посполитої. На честь його приїзду влаштували масштабну ілюмінацію: ввечері резиденція сяяла серед довколишніх краєвидів.
Казарми, пожежа й занепад пам’ятки
У 1870 році Сангушки продали резиденцію військовому відомству Російської імперії. Колишні князівські покої перетворили на казарми. Пізніше будівлею користувалися радянські військові, а в 1944 році в ній сталася пожежа.
У 1963 році палац визнали пам’яткою архітектури. Цей статус не врятував будівлю від руйнування: після того, як у XX столітті звідси вивели військову частину, резиденція поступово занепала.
Яким був палац на малюнках 1872 року
Малюнки Наполеона Орди датовані 1872 роком, коли резиденція вже перейшла до військового відомства. На одному з них головний корпус зображено з боку парку: до будівлі на пагорбі піднімається дорога, а збоку видно міст.
На малюнку головного фасаду видно, скільки місця перед палацом займав парадний двір і як галерея з’єднувала корпуси. За цим малюнком створили літографію: на ній у просторому дворі видно людей і кінні екіпажі.
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