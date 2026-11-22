Для власника будинку важливо, у які години установка виробляє струм

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За стартового бюджету близько 224 тис. грн додаткові сонячні панелі виявляються вигіднішими за вітрову турбіну за вартістю електроенергії. Проте на ділянці з дуже добрими вітровими умовами турбіна може виробляти більше струму в холодні місяці.

Польський сайт KB.pl порівняв два варіанти для будинку, де вже є сонячна електростанція: додати панелі піковою потужністю 5 кВт або встановити вітрову турбіну потужністю 2 кВт. У розрахунках не врахували субсидії, кредит і купівлю акумулятора.

Скільки електроенергії дають панелі та вітряк

Початкова вартість панелей охоплює обладнання та монтаж. У розрахунку також врахували щорічне обслуговування та одну заміну інвертора. За цією моделлю добре зорієнтовані панелі без затінення вироблять 5000 кВт·год за перший рік і близько 72 431 кВт·год за 15 років. Розрахунок передбачає, що виробіток щороку зменшуватиметься на 0,5%. У результаті електроенергія від панелей обходиться дешевше, ніж від вітрової турбіни за всіма розглянутими сценаріями.

Витрати на турбіну залежать від умов на ділянці. Якщо вона захищена від вітру будинками й деревами, за 15 років установка виробить 10 500 кВт·год. На відкритій ділянці із середніми вітровими умовами показник сягне 26 250 кВт·год, а за дуже доброго вітру на висоті ротора — 52 500 кВт·год. Тому ефективність такої установки значною мірою залежить від місця її розташування.

Добре зорієнтовані панелі можуть виробити близько 72 431 кВт·год за 15 років Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Коли турбіна дає більше струму, ніж панелі

У сезонному сценарії на жовтень–березень припадає 20% річного виробітку панелей і 60% виробітку турбіни. За такого розподілу додаткові панелі дадуть близько 1000 кВт·год за перший холодний сезон. Турбіна за той самий час виробить 420 кВт·год за слабких вітрових умов, 1050 кВт·год – за середніх і 2100 кВт·год – за дуже добрих.

Якщо вітер достатній, турбіна може живити домашні прилади, зокрема тепловий насос, і вночі. У безвітряні години вона не виробляє електроенергії. Додаткові панелі дають найбільше енергії з квітня до вересня. Її можна використати, наприклад, для роботи кондиціонера, нагрівання води чи заряджання електромобіля.

Економія на рахунку залежить від того, яка частина виробленої електроенергії збігається в часі з потребами будинку. Без акумулятора надлишок сонячної електроенергії надходить у мережу. На вітряній ділянці турбіна допомагає покрити частину споживання в години, коли панелі не працюють. Щоб оцінити користь кожної установки, погодинний виробіток зіставляють із погодинним споживанням будинку.

Погодинне зіставлення виробітку зі споживанням показує реальну користь установок Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Раніше "Телеграф" розповідав, як дерева та навіть невелика тінь від гілок можуть знизити виробіток домашньої сонячної електростанції та скільки електроенергії через це втрачають власники.