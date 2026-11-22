Сонячні панелі чи вітряк: що обрати, щоб платити менше за електроенергію
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Для власника будинку важливо, у які години установка виробляє струм
За стартового бюджету близько 224 тис. грн додаткові сонячні панелі виявляються вигіднішими за вітрову турбіну за вартістю електроенергії. Проте на ділянці з дуже добрими вітровими умовами турбіна може виробляти більше струму в холодні місяці.
Польський сайт KB.pl порівняв два варіанти для будинку, де вже є сонячна електростанція: додати панелі піковою потужністю 5 кВт або встановити вітрову турбіну потужністю 2 кВт. У розрахунках не врахували субсидії, кредит і купівлю акумулятора.
Скільки електроенергії дають панелі та вітряк
Початкова вартість панелей охоплює обладнання та монтаж. У розрахунку також врахували щорічне обслуговування та одну заміну інвертора. За цією моделлю добре зорієнтовані панелі без затінення вироблять 5000 кВт·год за перший рік і близько 72 431 кВт·год за 15 років. Розрахунок передбачає, що виробіток щороку зменшуватиметься на 0,5%. У результаті електроенергія від панелей обходиться дешевше, ніж від вітрової турбіни за всіма розглянутими сценаріями.
Витрати на турбіну залежать від умов на ділянці. Якщо вона захищена від вітру будинками й деревами, за 15 років установка виробить 10 500 кВт·год. На відкритій ділянці із середніми вітровими умовами показник сягне 26 250 кВт·год, а за дуже доброго вітру на висоті ротора — 52 500 кВт·год. Тому ефективність такої установки значною мірою залежить від місця її розташування.
Коли турбіна дає більше струму, ніж панелі
У сезонному сценарії на жовтень–березень припадає 20% річного виробітку панелей і 60% виробітку турбіни. За такого розподілу додаткові панелі дадуть близько 1000 кВт·год за перший холодний сезон. Турбіна за той самий час виробить 420 кВт·год за слабких вітрових умов, 1050 кВт·год – за середніх і 2100 кВт·год – за дуже добрих.
Якщо вітер достатній, турбіна може живити домашні прилади, зокрема тепловий насос, і вночі. У безвітряні години вона не виробляє електроенергії. Додаткові панелі дають найбільше енергії з квітня до вересня. Її можна використати, наприклад, для роботи кондиціонера, нагрівання води чи заряджання електромобіля.
Економія на рахунку залежить від того, яка частина виробленої електроенергії збігається в часі з потребами будинку. Без акумулятора надлишок сонячної електроенергії надходить у мережу. На вітряній ділянці турбіна допомагає покрити частину споживання в години, коли панелі не працюють. Щоб оцінити користь кожної установки, погодинний виробіток зіставляють із погодинним споживанням будинку.
Раніше "Телеграф" розповідав, як дерева та навіть невелика тінь від гілок можуть знизити виробіток домашньої сонячної електростанції та скільки електроенергії через це втрачають власники.