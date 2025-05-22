Детективів НАБУ звинуватили в приховуванні елітних квартир та виводі мільйонів за кордон – розслідування

Детективи Національного антикорупційного бюро України Роман Нєдов та Валентин Шмітько потрапили у корупційний скандал – ЗМІ звинувачують їх у тому, що вони приховали елітну нерухомість, вивели мільйони за кордон та допомогли ухилянтам втекти від мобілізації. Про це йдеться у розслідуванні Informator.ua.

Так, за даними журналістів, Роман Нєдов – заступник керівника підрозділу НАБУ – за останні роки придбав для родини кілька об’єктів елітної нерухомості у Києві. Однак ці покупки оформлювалися на матір його дружини, а згодом – з явним заниженням вартості – дарувалися дружині детектива.

"На тещу Нєдова було придбано квартиру в елітному ЖК "Шервуд" в Києві поруч з НАБУ. У період з 2018 по 2020 рр. у квартирі по документах "зменшили" площу. Внаслідок маніпуляцій була зроблена переоцінка житла із зниженням вартості квартири майже втричі: з 98 тис. доларів США до близько 37 тис. доларів. З такою ціною квартиру подарували дружині Нєдова, і вона з’явилася у декларації детектива за 2020 рік", – йдеться у розслідуванні.

Пізніше у власність дружини Нєдова перейшла як подарунок ще одна квартира, тепер на Повітрофлотському проспекті, йдеться в розслідуванні. Згідно з декларацією, її ціна склала близько 39 тис. дол. Хоча, за словами журналістів, продавалися такі квартири за ціною від 76 до 86 тис. дол. Крім житла, родина користується елітною автівкою, задекларованою за ціною, майже в 1,5 раза меншою за ціну на сайті продажу авто.

Інший співробітник НАБУ Валентин Шмітько, який очолює один з підрозділів Бюро, протягом кількох років декларував значні суми готівки, що подекуди складали дві третини від його річного доходу, щоб потім вивести їх за кордон, пише ЗМІ.

"Шмітько просто декларував щороку як готівкові заощадження великі суми грошей: у 2017 р. – 425 тис. грн, у 2019 р. – 521 тис. грн, у 2020 – 619 тис. грн, у 2021 – 625 тис. грн, у 2024 – 670 тис. грн. Ці суми подекуди становили 2/3 його офіційних доходів за рік. А у 2024 році взяв та вивів з країни 4 350 725 грн", – йдеться в матеріалі.

Паралельно, заявляють журналісти, дружина Шмітько з початку повномасштабної війни відпочиває на курортах Європи та США, але отримує державну соціальну допомогу в Україні.

"Це не географія українських біженців – це дорогий відпочинок, який оплачує чоловік. Паралельно здійснює "заощадження". Думаємо, всі розуміють, з яких доходів це робиться", – йдеться у матеріалі.

Окрім приховування доходів Валентин Шмітько, згідно з розслідуванням, нібито був причетний до спроби уникнення мобілізації його знайомим, який перебував у розшуку.

"Друга Шмітька з купою готівки в машині зупинили вночі. Звісно, перевірили документи, і виявилося, що той – у розшуку. Шмітько приїхав прямо вночі "порєшать", але так "нарєшав", що разом з другом-ухилянтом отримав обвинувачення. Шмітька керівництво НАБУ відмазало від суду, а його друга-ухилянта – від мобілізації", – зазначають автори розслідування.

Редакція видання запропонувала Національному агентству з питань запобігання корупції розпочати перевірку щодо зазначених осіб.

"У НАЗК – непочатий край роботи. Складається враження, що, якого детектива НАБУ не перевір, знайдеш підозрілі махінації: з грошима, автівками, квартирами, будинками. Усі ці випадки доведеться розслідувати і дати їм юридичну оцінку, як того вимагає закон. Щось підказує, що, коли це станеться, "прості" некрупні детективи перейдуть у статус непростих обвинувачуваних у корупції в особливо крупних розмірах", – йдеться в матеріалі.

Це не перше журналістське розслідування, що порушує питання недоброчесності працівників НАБУ. Бюро створювалося у 2015 році як ключовий орган боротьби з корупцією у вищих ешелонах влади. Однак останнім часом довкола діяльності Бюро спостерігаються скандали.