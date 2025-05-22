Детективов НАБУ обвинили в сокрытии элитных квартир и выводе миллионов за границу – расследование

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины Роман Недов и Валентин Шмитько попали в коррупционный скандал – СМИ обвиняют их в том, что они скрыли элитную недвижимость, вывели миллионы за границу и помогли уклонистам избежать мобилизации. Об этом идет речь в расследовании Informator.ua.

Так, по данным журналистов, Роман Недов – замруководителя подразделения НАБУ – за последние годы приобрел для семьи несколько объектов элитной недвижимости в Киеве. Однако эти покупки оформлялись на мать его жены, а впоследствии с явным занижением стоимости — дарились жене детектива.

"На тещу Недова была приобретена квартира в элитном ЖК "Шервуд" в Киеве рядом с НАБУ. В период с 2018 по 2020 гг. в квартире по документам "уменьшили" площадь. В результате манипуляций была сделана переоценка жилья со снижением стоимости квартиры почти втрое: с 98 тыс. долларов СЩА до 37 тыс. долларов. С такой ценой квартиру подарили жене Недова и она появилась в декларации детектива за 2020 год", – говорится в расследовании.

Позже в собственность жены Недова перешла в подарок еще одна квартира, теперь на Воздухофлотском проспекте, говорится в расследовании. Согласно декларации, ее цена составила около 39 тыс. долл. Хотя, по словам журналистов, продавались такие квартиры по цене от 76 до 86 тыч. долл. Кроме жилья, семья пользуется элитным автомобилем, задекларированным по цене, почти в 1,5 раза меньше цены на сайте продажи авто.

Другой сотрудник НАБУ Валентин Шмитько, возглавляющий одно из подразделений Бюро, в течение нескольких лет декларировал значительные суммы наличных денег, которые иногда составляли две трети от его годового дохода, чтобы потом вывести их за границу, пишет СМИ.

"Шмитько просто декларировал ежегодно как наличные сбережения большие суммы денег: в 2017 г. – 425 тыс. грн, в 2019 г. – 521 тыс. грн, в 2020 – 619 тыс. грн, в 2021 – 625 тыс. грн, в 2024 — 670 тыс. грн. Эти суммы иногда составляли 2/3 его официальных доходов за год. А в 2024 году взял и вывел из страны 4 350 725 грн", — говорится в материале.

Параллельно, заявляют журналисты, супруга Шмитько с начала полномасштабной войны отдыхает на курортах Европы и США, но получает государственную социальную помощь в Украине.

"Это не география украинских беженцев – это дорогой отдых, который оплачивает муж. Параллельно делает "сбережения". Думаем, все понимают, из каких доходов это делается", – говорится в материале.

Кроме укрывательства доходов, Валентин Шмитько, согласно расследованию, якобы был причастен к попытке избежать мобилизации его знакомого, который находится в розыске.

"Друга Шмитько с кучей наличных денег в машине остановили ночью. Конечно, проверили документы, и оказалось, что тот — в розыске. Шмитько приехал прямо ночью "порешать", но так "нарешал", что вместе с другом-уклонистом получил обвинение. Шмитько руководство НАБУ отмазало от суда, а его друга-уклониста — от мобилизации", — отмечают авторы расследования.

Редакция издания предложила Национальному агентству по предотвращению коррупции начать проверку относительно указанных лиц.

"У НАПК – непочатый край работы. Создается впечатление, что, какого детектива НАБУ ни проверь, найдешь подозрительные махинации: с деньгами, автомобилями, квартирами, домами. Все эти случаи придется расследовать и дать им юридическую оценку, как того требует закон. Что-то подсказывает, что, когда это произойдет, "простые" некрупные детективы перейдут в статус непростых обвиняемых в коррупции в особо крупных размерах", – говорится в материале.

Это не первое журналистское расследование, которое поднимает вопрос недобросовестности работников НАБУ. Бюро создавалось в 2015 году как ключевой орган по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти. Однако в последнее время вокруг деятельности Бюро наблюдаются скандалы.