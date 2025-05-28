Родич Юрія Бойка йде з керівництва державної Укргідроенерго — ЗМІ

Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота, який є близьким родичем лідера колишньої проросійської партії ОПЗЖ Юрія Бойка, найближчим часом може бути звільнений із держкомпанії.

Про це повідомляє видання Українська правда з посиланням на джерела в уряді.

"У середу заяву Сироти повинна розглянути Наглядова рада компанії, яка й ухвалить фінальне рішення. З ймовірністю 99% він буде звільнений", — каже джерело видання.

Сирота очолює державну "Укргідроенерго" з 2010 року і був призначений за часів, коли Юрій Бойко очолював Міністерство енергетики.

Ігор Сирота є сватом Юрія Бойка. Дочка керівника "Укргідроенерго" Роксолана Сирота — відома як співачка Roxolana — заміжня за одним із синів Юрія Бойка, пише espreso.tv.

За даними Наших грошей, саме Бойко лобіював призначення Сироти керівником держкомпанії. Він очолював "Укргідроенерго" 15 років.