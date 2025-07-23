Держава витратила 9 млрд грн на НАБУ, а результат — нуль справ із реальними посадками, — експерт

З 2015 по 2024 рік Національне антикорупційне бюро України отримало близько 9 млрд грн з держбюджету, однак, за словами директора Центру дослідження проблем громадянського суспільства Віталія Кулика, результативність роботи органу залишається вкрай низькою.

"Та чи виправдало себе таке фінансування? Особисто я вважаю, що ні", — написав Кулик у Facebook.

За його словами, створення НАБУ було однією з ключових умов Міжнародного валютного фонду для надання фінансової допомоги Україні. Програма EFF передбачала надання $17,5 млрд, перший транш ($5 млрд) Київ отримав у день запуску реформи.

"НАБУ боролося за лідерство в антикорупційній архітектурі, отримувало великі бюджети, формувало пул професійних медійних антикорупціонерів, а на виході — нуль доведених до посадок топкорупціонерів", — зазначає Кулик.

Політолог посилається на дані з офіційного звіту НАБУ. Зокрема, кількість підозрюваних у секторі оборони зменшилася з 25 (9,7%) у 2023 році до 7 (3%) у 2024 році, а кількість обвинувачених — з 19 до 15 відповідно.

Підозри, вручені високопосадовцям правоохоронних і регуляторних органів, у 2023 році становили 0, у 2024 році (станом на серпень) — 1. Щодо старших офіцерів силових структур (ЗСУ, СБУ, ДПСУ, НГУ), то у 2023 році було вручено одну підозру, у 2024-му — жодної.

"НАБУ на певний час знизило гостроту показової корупції, коли чиновники відкрито грабували країну. Але потім "забили" і на НАБУ", — наголосив експерт.

Він також заявив, що антикорупційна архітектура загалом виявилася неефективною, і саме тому не вбачає причин для паніки у зв’язку з ухваленням законопроєкту №12414.

"США та ЄС все одно вимагатимуть прозорості та підвищення ефективності використання допомоги. Цій владі доведеться шукати нові механізми й прийнятний дизайн антикорупційної інфраструктури. Буде щось інше. Можливо, і краще, ніж ось це все", — резюмував Кулик.