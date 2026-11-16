Росія була під масованою атакою: пожежа на нафтобазі та десятки дронів на Москву (відео)

Мер Москви заявив про 82 збиті дрони від вечора 15 листопада

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У ніч проти 16 листопада Росію масовано атакували безпілотники. Під ударом була Ростовська область : вибухи пролунали в містах Азов, Таганрог, Батайськ і Ростов-на-Дону, а влада Москви заявила про збиття майже сотні дронів, які летіли в бік столиці Росії.

Ростовська область

Канал Exilenova+ повідомив про пожежу в Азові після вибуху. За попередніми даними під удар потрапила нафтобаза поблизу Азовського морського порту.

Попередньо - ураження в районі нафтобази, що розташована поблизу вулиці Кондаурова. Фото: Exilenova+ Джерело: Exilenova+

За словами місцевих жителів, вибухи пролунали без оголошення повітряної тривоги. Сповіщення надійшли пізніше.

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Нафтобаза в Азові могла потрапити під удар — що про неї відомо

Місто Азов розташоване неподалік Азовського моря, і має власну портову інфраструктуру, зокрема термінали для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Термінал "Азовпродукт" працює зі світлими нафтопродуктами, продуктами нафтохімії та метанолом.

"Азовпродукт" є частиною транспортно-логістичної інфраструктури півдня Росії. Потужність приймання та відвантаження продукції нафтобази сягає 60 тисяч тонн на місяць.

Москва та Ярославль

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 19:00 15 листопада нібито було збито понад 80 безпілотників, які летіли в напрямку столиці РФ. Він додав, що "на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".

Влада Ярославської області РФ заявила, що в регіоні відбивають повітряну атаку. В аеропорту Ярославля запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків.

В аеропорту Ярославля тимчасово обмежили прийом і випуск літаків Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як розповідав "Телеграф" 13 листопада дрони зупинили Волгоградський НПЗ. Росіяни стояли в чергах на АЗС.