Росія була під масованою атакою: пожежа на нафтобазі та десятки дронів на Москву (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Мер Москви заявив про 82 збиті дрони від вечора 15 листопада
У ніч проти 16 листопада Росію масовано атакували безпілотники. Під ударом була Ростовська область : вибухи пролунали в містах Азов, Таганрог, Батайськ і Ростов-на-Дону, а влада Москви заявила про збиття майже сотні дронів, які летіли в бік столиці Росії.
Ростовська область
Канал Exilenova+ повідомив про пожежу в Азові після вибуху. За попередніми даними під удар потрапила нафтобаза поблизу Азовського морського порту.
За словами місцевих жителів, вибухи пролунали без оголошення повітряної тривоги. Сповіщення надійшли пізніше.
Увага! Деякі відео містять ненормативну лексику
Нафтобаза в Азові могла потрапити під удар — що про неї відомо
Місто Азов розташоване неподалік Азовського моря, і має власну портову інфраструктуру, зокрема термінали для зберігання та перевалки нафтопродуктів. Термінал "Азовпродукт" працює зі світлими нафтопродуктами, продуктами нафтохімії та метанолом.
"Азовпродукт" є частиною транспортно-логістичної інфраструктури півдня Росії. Потужність приймання та відвантаження продукції нафтобази сягає 60 тисяч тонн на місяць.
Москва та Ярославль
Мер Москви Сергій Собянін заявив, що з 19:00 15 листопада нібито було збито понад 80 безпілотників, які летіли в напрямку столиці РФ. Він додав, що "на місцях падіння уламків працюють фахівці екстрених служб".
Влада Ярославської області РФ заявила, що в регіоні відбивають повітряну атаку. В аеропорту Ярославля запровадили тимчасові обмеження на прийом і випуск літаків.
Як розповідав "Телеграф" 13 листопада дрони зупинили Волгоградський НПЗ. Росіяни стояли в чергах на АЗС.